Минздрав сообщил о трех новых случаях смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего умерло 20 человек с COVID-19.
По данным минздрава, на 3 июня в Кыргызстане выявили 26 случаев заражения коронавирусной инфекцией:
- Бишкек — 16;
- Нарынская область — 7;
- Ошская область — 1;
- Джалал-Абадская область — 1;
- Баткенская область — 1.
«Из всех 26 новых случаев, зарегистрированных на сегодня — 15 случаев завозные. Вирус также подтвержден у семи граждан, находившихся под медицинским наблюдением. В остальных четырех источник вируса не установлен», — сказал замминистра здравоохранения Нурболото Усенбаев.
Всего по стране 1871 случай инфицирования COVID-19.
Среди медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрирован 1 случай. Из стационаров страны за сутки выписались 11 медработников.
Всего 365 медицинских работников заразилось коронавирусом, из них 265 медиков выписались из стационаров с выздоровлением.
Из стационаров за прошедшие сутки выписали 46 пациентов:
- Бишкек — 7;
- Ош — 2;
- Ошская область — 2;
- Нарынская область — 31;
- Джалал-Абадская область — 3.
- Баткенская область — 1.
Всего по стране выписано с выздоровлением 1265 пациентов.