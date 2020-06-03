Минздрав сообщил о трех новых случаях смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего умерло 20 человек с COVID-19.

По данным минздрава, на 3 июня в Кыргызстане выявили 26 случаев заражения коронавирусной инфекцией:

Бишкек — 16;

Нарынская область — 7;

Ошская область — 1;

Джалал-Абадская область — 1;

Баткенская область — 1.

«Из всех 26 новых случаев, зарегистрированных на сегодня — 15 случаев завозные. Вирус также подтвержден у семи граждан, находившихся под медицинским наблюдением. В остальных четырех источник вируса не установлен», — сказал замминистра здравоохранения Нурболото Усенбаев.

Всего по стране 1871 случай инфицирования COVID-19.

Среди медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрирован 1 случай. Из стационаров страны за сутки выписались 11 медработников.

Всего 365 медицинских работников заразилось коронавирусом, из них 265 медиков выписались из стационаров с выздоровлением.

Из стационаров за прошедшие сутки выписали 46 пациентов:

Бишкек — 7;

Ош — 2;

Ошская область — 2;

Нарынская область — 31;

Джалал-Абадская область — 3.

Баткенская область — 1.

Всего по стране выписано с выздоровлением 1265 пациентов.