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Минздрав сообщил о трех новых случаях смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего умерло 20 человек с COVID-19.

По данным минздрава, на 3 июня в Кыргызстане выявили 26 случаев заражения коронавирусной инфекцией:

  • Бишкек  16;
  • Нарынская область  7;
  • Ошская область  1;
  • Джалал-Абадская область  1;
  • Баткенская область — 1.

«Из всех 26 новых случаев, зарегистрированных на сегодня — 15 случаев завозные. Вирус также подтвержден у семи граждан, находившихся под медицинским наблюдением. В остальных четырех источник вируса не установлен», — сказал замминистра здравоохранения Нурболото Усенбаев.

Всего по стране 1871 случай инфицирования COVID-19.

Среди медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрирован 1 случай. Из стационаров страны за сутки выписались 11 медработников.

Всего 365 медицинских работников заразилось коронавирусом, из них 265 медиков выписались из стационаров с выздоровлением.

Из стационаров за прошедшие сутки выписали 46 пациентов:

  • Бишкек  7;
  • Ош  2;
  • Ошская область  2;
  • Нарынская область  31;
  • Джалал-Абадская область  3.
  • Баткенская область  1.

Всего по стране выписано с выздоровлением 1265 пациентов.

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