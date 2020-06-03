Заместителя председателя ГКНБ Жакыпбека Байымбетова освободили от должности. Приказ подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

В пресс-службе президента сообщили, что Байымбетова освободили от должности по собственному желанию по состоянию здоровья.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что уход Байымбетова связан со скандалом с радиочастотами. Об этом Кактус написал 2 июня. Позже ГКНБ опровергло эту информацию, сообщив, что Байымбетов не курировал управление, в котором были задержаны сотрудники ГКНБ, в деле о продаже радиочастот.

Из-за скандала вокруг продажи радиочастот трудовой отпуск взял премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Тогда Абылгазиев заявил, что уходит в отпуск, чтобы избежать обвинений в оказании какого-либо давления на следствие.

Скандал вокруг продажи радиочастот

Дел о радиочастотах несколько — по одному из них задержали руководство Госагентства связи, замдиректора «Ала Тв» и сотрудников ГКНБ. Из-за этого дела были возобновлены расследования дел двухлетней давности, также связанных с радиочастотами — по крайней мере, так утверждает генпрокурор Откурбек Джамшитов.

Депутат Жанар Акаев считает, что премьер Абылгазиев может быть связан с продажей радиочастот «за бесценок». Он сообщил, что при премьер-министре Темире Сариеве 15 МГц продали на аукционе за 1 млрд 500 тысяч сомов, а при нынешнем премьере уже 200 МГц продают за 700 сомов. Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что депутат Жанар Акаев распространяет «ложную информацию».

Депутат Рыскелди Момбеков обвиняет в деле двухлетней давности другого влиятельного чиновника — первого заместителя управляющего делами президента и правительства Нурбека Мамбетакунова. Момбеков говорит, что по этому делу в бюджет недопоступило 1,5 млрд сомов.

Абылгазиева и Мамбетакунова объединяет компания КТ «Мобайл». По словам Момбекова, Мамбетакунов руководил компанией (в руководстве упоминался Нурбек Мукамбетов), а Абылгазиев — чуть не лишился должности премьера из-за родственной связи с замгендиректора компании Эрназаром Рысалиевым.