Законопроект депутата Бактыбека Райымкулова об ужесточении контроля над некоммерческими организациями (НКО) стал одной из самых обсуждаемых инициатив за последний месяц. Этот закон, в случае принятия, может значительно усложнить работу более 18 тысяч некоммерческих организаций по всей стране.

НКО помогают, а иногда и полностью берут на себя решение тех проблем, с которыми не справляется государство.

Некоммерческие организации восполняют пробелы в школьном и высшем образовании, помогают пострадавшим от домашнего насилия и милицейского беспредела, наблюдают за прозрачностью выборов и следят за работой государственных органов.

Во время пандемии коронавируса именно некоммерческие организации вместе с государством оказывали большую поддержку всем нуждающимся. Когда страна столкнется с тяжелейшими экономическими последствиями, эти же НКО будут на передовой помогать людям.

Но вместо борьбы с последствиями двухмесячного карантина, парламент Кыргызстана пытается как можно скорее принять законопроект, из-за которого НКО придется отвлекаться от своей основной работы по помощи людям и тратить дополнительные ресурсы на отчетность.

Райымкулов хочет, чтобы некоммерческие организации сдавали правительству детальный отчет о том, сколько денег они получают от доноров и на что именно они их расходуют. По задумке автора, этот отчет будет публиковаться на новом госпортале при Министерстве юстиции и будет доступен любому человеку.

Сейчас каждая НКО в Кыргызстане итак обязана ежегодно сдавать отчеты в Налоговую, Соцфонд и Нацстатком. Но Райымкулов намерен сделать так, чтобы НКО сделали открытой информацию об имуществе организации, о штате сотрудников и даже об их зарплатах.

Правительство Кыргызстана уже заявило, что на создание такой информационной системы для отчетов потребуется много времени и денег, связанных с увеличением числа проверяющих сотрудников и закупкой оборудования. А проверить эти отчеты от тысяч организаций на соответствие с реальными данными будет практически невозможно и это даже не входит в компетенцию Минюста.

В случае принятия закона, если НКО не будут публиковать детальные данные о своих расходах и доходах или будут опаздывать со сдачей отчетов, государство сможет их закрыть.

«В период пандемии мы поддержали 15 тысяч человек в жилмассивах Кут, Алтын-Кызык близ Бишкека. Мы туда каждый день раздавали по 100 продуктовых наборов, и мы были единственные, кто им помог. В моем личном доме я устроила приют для женщин, которых бьют мужья. Вы хотите, чтобы мы закрылись? А куда эти женщины пойдут, если мы закроемся? Эта нагрузка ляжет на бюджет страны. И вы нашу работу будете за нас делать?» — задалась вопросом глава организации «Руки любви» Наталья Гребнева.

Гребнева помогает детям-сиротам и женщинам, пострадавшим от насилия. Она объясняет, что в бюджете страны нет денег, чтобы оказывать помощь этим людям даже без кризиса.

Однако главный автор законопроекта не очень переживает, что такие маленькие организации, как «Руки любви», могут закрыться, потому что не смогут нанять в штат еще бухгалтеров и юристов для сдачи отчетов.

Депутата Райымкулова больше волнует то, что в стране проходят митинги против власти и марши за права женщин. Именно возмущение такими акциями послужило поводом для него выдвинуть свой законопроект.

«В прошлом году на 8 марта был гей-парад*, голая женщина в музее появилась — вот эти вопросы в обществе бурно обсуждались. Кроме этого, мы видим как митинги финансируются. По-разному критикуют власть», — сказал Райымкулов в интервью «Клоопу». * – то, что Райымкулов называет «гей-парадом», на самом деле марш за права женщин, который ежегодно проходит в Кыргызстане 8 марта. Участницы акции поднимают такие проблемы, как неравное положение женщин в обществе, насилие над женщинами, разрыв в оплате труда женщин и мужчин, неравный доступ женщин к образованию.