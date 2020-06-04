Врач-фтизиатр ЦСМ Кара-Кульджинского района Альберт Исмаилов умер 2 июня в возрасте 59 лет. У медика обнаружили коронавирус, лечили, но не смогли спасти — болезнь очень тяжело протекала.

Исмаилов родился в селе Ылай-Талаа Кара-Кульджинского района в 1961 году. В 1984 году он окончил факультет профилактическое дело Кыргызского медицинского института во Фрунзе, и начал работать врачом-инфекционистом в Ошской городской инфекционной больнице.

«Искренне соболезную. Наш сокурсник, прекрасный, добрый товарищ», — написал о нем экс-министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

Последние семь лет жизни Исмаилов работал в поликлинике родного района, а до того лечил пациентов в районной больнице.

«Альберт Джумабекович был врачом, который любит свою профессию, креативным, профессионалом своего дела и ответственным. Он завоевывал любовь и уважение своих пациентов, находил место в сердце каждого, пользовался уважением своих коллег и был прекрасным наставником молодых специалистов», — пишет о нем Минздрав.

Исмаилов проработал в медицине 36 лет и был удостоен звания «Отличника здравоохранения». У него остались три сына, дочь и семь внуков.

Внимание на смерть врача обратил и президент Сооронбай Жээнбеков.

«С глубоким прискорбием воспринял печальное известие о смерти фтизиатра Центра семейной медицины Кара-Кульджинского района Ошской области Альберта Исмаилова от коронавирусной инфекции. К сожалению, это второй летальный случай среди медиков за период пандемии коронавирусной инфекции. С первых дней проникновения заболевания на территорию страны, наши врачи самоотверженно прилагают все усилия для недопущения дальнейшего обострения эпидемиологической ситуации, демонстрируя высокий уровень патриотизма. К сожалению, мы не смогли уберечь нашего медика, заразившегося при исполнении своих служебных обязанностей», — сказал он.

Несмотря на признание работы медиков президентом, семье погибшего врача еще не выплатили компенсацию, и неизвестно, выплатят ли — ведь решать будет комиссия.

«Обсуждается вопрос компенсации. Вопрос будет рассмотрен на комиссии, решение будет по итогам этого», — сказал замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Исмаилов не первый врач, у которого обнаружили коронавирус и не смогли вылечить. Ровно месяц назад, 2 мая, скончалась 58-летняя специалистка бишкекской поликлиники №3 Жузумкан Кокумбаева. Правительство выплатило компенсацию в миллион сомов её семье.

В Кыргызстане заразившимся COVID-19 медикам должны выплачивать по 200 тысяч сомов, а семьям погибших по миллиону. На эти выплаты было выделено 50 миллионов сомов и их точно не хватит на всех медработникам — ведь среди медиков уже 372 случая заражения. Решать, кому выплатят средства, будет спецкомиссия.

Но, по словам пресс-секретаря премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, правительство готово выделить еще средства на выплаты медикам, если этого потребует Минздрав.