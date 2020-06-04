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Решение начать подготовку аэропортов Кыргызстана для международных рейсов с 15 июня приняли Оперативный штаб и правительство Кыргызстана.

Республиканский штаб сообщил, что глава Агентства гражданской авиации Курманбек Акышев ошибся сказав, что Кыргызстан откроет международное авиасообщение с 15 июня.

Ранее штаб сообщал, что с 15 июня Кыргызстан уже откроет международное авиасообщение.

Однако аэропорты в этот день только начнут подготовку к рейсам с другими странами. А решение о начале международных рейсов примет отдельно правительство Кыргызстане позже. Сообщили в штабе.

По словам главы Агентства гражданской авиации Курманбека Акышева, сейчас идет согласование алгоритма действий между минздравом, аэропортами и Агентством гражданской авиации об открытии международного сообщения.

«На данный момент согласовывается алгоритм действий. По возможности каждая авиакомпания предлагает свои даты – когда и сколько раз они будут осуществлять рейсы», — сказал он.

Акышев рассказал, что планируется 17-16 рейсов в неделю, в день 2-3 рейса.

«Министерство здравоохранения и МЧС согласны на такое количество рейсов, потому что они смогут выполнять все требования по обсервации», — добавил глава гражданской авиации.

Кыргызстан закрыл свои границы для въезда иностранных граждан 17 марта. Решение было принято на Республиканском штабе для того, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране.