Октябрьский районный суд 3 июня выпустил экс-начальника Центральной таможни Нурбека Айбашева из СИЗО-1, изменив меру его пресечения на домашний арест. Айбашев был задержан в 2018 году по подозрению в коррупции и незаконном оформлении товаров из Китая.

По версии финпола, из-за неуплаты таможенных платежей государству причинен ущерб в размере более 166 млн сомов. В 2018 году финпол опубликовал видео обыска в доме Айбашева.

По этому же делу из Азербайджана 28 декабря 2018 года был экстрадирован бывший глава Таможенной службы Адамкул Жунусов.

Кроме Айбашева и Жунусова в хищении крупного размера обвиняется Замирбек Ниязалиев, бывший зампредседателя Таможенной службы.

По данным финпола, Айбашев и Ниязалиев совместно с представителем кыргызской компании «А» незаконно оформляли кожаные товары из Китая по заниженной цене.

В 2015 году эта компания заключила контракт с фирмой «U.Q.I.T. Co Ltd» из Урумчи о переработке кожи из Кыргызстана на территории Китая для изготовления кожаных товаров.

Но финполиция выявила, что «U.Q.I.T. Co Ltd» не использовала в производстве кожу из Кыргызстана, но завозила кожаные товары под видом кыргызских и платила за растаможку по заниженной стоимости.

Тем самым в госбюджет Кыргызстана не поступило 166 млн сомов.

Айбашев начал свою карьеру в таможенной службе в 1994 году в качестве старшего инспектора. Позднее он занимал должности главы и замглавы бишкекской таможни, советника председателя таможенной службы и начальника Центральной таможни.

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