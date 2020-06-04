Для кого мы это делаем: для журналистов, активистов и всех, кто хочет отслеживать, как государство тратит бюджетные деньги во время пандемии COVID-19.

Дисклеймер: дашборд пока не включает двухпакетные тендеры. Пожалуйста перед публикацией проверяйте данные на официальном сайте госзакупок. Ссылки на каждый тендер есть в таблице (см. ниже).

Дашбордом очень удобно пользоваться — для этого вам нужно выставить нужные фильтры: по времени, закупающей организации, имени участника или, например, методу закупок.