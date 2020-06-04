Привет!
Представляем вам дашборд по тендерам, связанными с коронавирусом в Кыргызстане. Наши программисты собрали данные с сайта госзакупок по нужным ключевым словам:
- Средства против коронавируса
- Мед.оборудование
- На приобретение дезинфицирующих средств
- Мед.маски
- Респираторные маски
- ИВЛ
- covid-19
Для кого мы это делаем: для журналистов, активистов и всех, кто хочет отслеживать, как государство тратит бюджетные деньги во время пандемии COVID-19.
Дисклеймер: дашборд пока не включает двухпакетные тендеры. Пожалуйста перед публикацией проверяйте данные на официальном сайте госзакупок. Ссылки на каждый тендер есть в таблице (см. ниже).
Дашбордом очень удобно пользоваться — для этого вам нужно выставить нужные фильтры: по времени, закупающей организации, имени участника или, например, методу закупок.
Необязательно заполнять все фильтры, вы можете выбрать один. Допустим, вам нужны все завершенные тендеры, без отмененных. Тогда в фильтре «результат» вам нужно в выпадающем меню выбрать вариант «complete».
Ниже вы видите счетчики по сумме предложенной победителями (именно эта сумма отражает сколько в итоге было потрачено) и количеству выигранных лотов. Обратите внимание, что лот — это не тендер, а объект, который покупают. Один тендер может содержать несколько лотов. Например, в этом тендере сразу три лота: закупают одновременно и продукты питания, и дезинфицирующие средства, и хозяйственные товары.
В самом низу вы увидите таблицу, которая обновляется автоматически, в зависимости от того, какие фильтры вы выставили.
Вы можете экспортировать таблицу себе в формате .csv, чтобы работать в удобном для вас инструменте (например, Microsoft Excel или Google Sheets). Для этого в правом верхнем углу таблицы нужно нажать на три точки и выбрать вариант “export to csv”.
Наша таблица содержит большое количество колонок. Например, ссылку, по которой можно проверить интересующий вас тендер. Обратите внимание на три колонки с датами: если между датой публикации тендера и датой срока подачи конкурсных заявок проходит слишком мало времени, это может быть подозрительно.
Мы будем очень рады получить от вас обратную связь: если есть предложения, как улучшить дашборд, мы будем рады выслушать. Также, если вы смогли обнаружить что-то интересное и хотите нам рассказать — мы всегда рады. 😍
Для обратной связи пишите на rinat@kloop.kg.