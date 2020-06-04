В Первомайском суде Бишкека прошли прения сторон по делу о коррупции при реконструкции Исторического музея. Прокурор попросил переквалифицировать обвинение экс-заведующей отделом аппарата президента Миры Карыбаевой, потому-что не нашёл доказательств её причастности к преступлению.

Другому фигуранту дела — бывшему премьеру Сапару Исакову — обвинение просит дать 20 лет лишения свободы.

Сейчас по статье «Коррупция», по которой суд обвиняет Исакова и Карыбаеву, им грозит от 10 до 12,5 лет лишения свободы.

Дочь Миры Карыбаевой Айгерим Аширбекова сообщила «Клоопу», что прокурор просит у суда переквалифицировать статью для Карыбаевой на «Злоупотребление должностным положением» и обязать выплатить штраф в размере 260 тысяч сомов.

«Прокуратура признала, что нет вины мамы в коррупции при реконструкции музея. Мы были удивлены конечно, но в любом случае мы будем добиваться того, чтобы суд её полностью оправдал», — говорит она.

Свой приговор судья должен будет вынести на следующем заседании 9 июня.

Что было в суде?

Адвокат обвиняемой Марат Эшперов заявил на суде, что его подзащитная невиновна и попросил суд освободить её. По его словам Карыбаева курировала только содержательную часть Исторического музея, а вопросами денег она не занималась.

«Ни один свидетель не показал, что она участвовала в процессе выбора подрядчика. По своим функциональным правам она не обладала такими полномочиями. […]. В ее действиях нет коррупции и другого должностного преступления», — сказал адвокат.

Сама обвиняемая тоже не признаёт свою вину. Во время выступления в суде она заявила, что работала честно и не получала коррупционных денег.

«В моем представлении коррупция — это материальная выгода. Я ничего не получила, одни только переживания. […]. Я благодарна стороне обвинения, что они увидели, что я не причастна к коррупции. Виновной себя не признаю. Если меня признают таковой, я подам на обжалование в любом случае», — сказала она.

Дело о реконструкции Исторического музея

Исторический музей в Бишкеке закрыли на реконструкцию в марте 2016 года по инициативе тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева.

Процесс реконструкции курировал Сапар Исаков будучи замглавой администрации президента.

В мае 2018 года депутаты посетили реконструированный музей и заявили, что здание отремонтировали без тендера и проектно-сметной документации.

Тогда же Госкомитет нацбезопасности начал проверять использование средств на реконструкцию исторического музея, а позже заявил, что стоимость ремонта была завышена.

По данным Генеральной прокуратуры, в результате нарушений при реконструкции Исторического музея бюджету был нанесен ущерб в 101,6 млн сомов. Дело было объединено с делом о коррупционных правонарушениях при строительстве ипподрома в городе Чолпон-Ате. Шести фигурантам были предъявлены обвинения по статье 303 («Коррупция») Уголовного кодекса КР. Среди них оказались бывший глава правительства КР Сапар Исаков, экс-заведующая отделом аппарата президента Мира Карыбаева и другие.

Обвинение утверждало, что Исаков «превысил свои должностные полномочия и создал устойчивую противоправную связь с Мирой Карыбаевой».

По этому делу обвинение просит у суда 20 лет лишения свободы для Сапара Исакова.