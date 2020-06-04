Депутат Руслан Казакбаев на заседании парламента 4 июня предложил ввести в школах Кыргызстана должность замдиректора по военно-патриотическому воспитанию. Он считает, что нынешней молодёжи не хватает военного воспитания.

«Для воспитания подрастающего поколения сегодня ощущается недостаточность воспитательной работы по военно-патриотическому направлению. Для воспитания крепкой гражданской позиции среди молодежи необходимо проводить грамотную, последовательную идеологическую работу», — говорит депутат.

По его мнению воспитывать новое поколение нужно так, как это было в школах ещё много лет назад.

«Современной молодежи, не прошедшей той школы воспитания, которая выпала на долю старшего поколения, предлагаются иные идеалы. Им навязывается иная общественная модель, которой якобы необходимо следовать», — говорит парламентарий.

Он считает, что открыть новую должность необходимо открыть именно в этом году в честь года поддержки детей.

«Этот год является годом 75-летия победы. Также он объявлен годом поддержки детей. Учитывая это, необходимо в скорейшем времени в школах возобновить статус заместителя директора по военно-патриотическому воспитанию», — говорит парламентарий.

Читать ещё: