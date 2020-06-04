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Депутат Руслан Казакбаев на заседании парламента 4 июня предложил ввести в школах Кыргызстана должность замдиректора по военно-патриотическому воспитанию. Он считает, что нынешней молодёжи не хватает военного воспитания.

«Для воспитания подрастающего поколения сегодня ощущается недостаточность воспитательной работы по военно-патриотическому направлению. Для воспитания крепкой гражданской позиции среди молодежи необходимо проводить грамотную, последовательную идеологическую работу», говорит депутат.

По его мнению воспитывать новое поколение нужно так, как это было в школах ещё много лет назад.

«Современной молодежи, не прошедшей той школы воспитания, которая выпала на долю старшего поколения, предлагаются иные идеалы. Им навязывается иная общественная модель, которой якобы необходимо следовать», говорит парламентарий.

Он считает, что открыть новую должность необходимо открыть именно в этом году в честь года поддержки детей.

«Этот год является годом 75-летия победы. Также он объявлен годом поддержки детей. Учитывая это, необходимо в скорейшем времени в школах возобновить статус заместителя директора по военно-патриотическому воспитанию», говорит парламентарий.

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