Депутат Бактыбек Райымкулов 4 января представил законопроект, который, в случае принятия, ужесточит контроль над НКО в Кыргызстане. Его инициатива вызвала бурные обсуждения в обществе и осуждение международного сообщества. «Клооп» изучил законопроект Райымкулова и нашел в нем плагиат и отсутствие четкой аргументации в пользу законопроекта.
Инициатива депутата Бактыбека Райымкулова об ужесточении контроля над НКО имеет сильные отголоски похожего законопроекта 2014 года.
Тогда группа депутатов парламента во главе с Турсунбаем Бакир уулу скопировала российский закон о признании НКО, которые финансируются из-за рубежа, «иностранными агентами». Законопроект также прописывал необходимость строгой отчётности НКО об их деятельности. Тогда общество смогло остановить продвижение этого законопроекта.
«Клооп» обнаружил, что в законопроекте Райымкулова и его коллег половина поправок также скопирована с российского закона, а справка-обоснование полна плагиата, манипуляций и ошибочных выводов авторов.
Разбор справки-обоснования
Предупреждаем, что в этом разборе не рассматривается каждое предложение из справки-обоснования. Они отобраны по значимости на усмотрение редакции. Если хотите самостоятельно ознакомиться с полным документом, нажмите на эту ссылку.
На удивление текст справки-обоснования начинается вполне логично и совпадает с принципами действующего закона, который регулирует деятельность НКО.
Но оказалось, что эта часть документа полностью скопирована с двух российских научных статей.
В первом абзаце Райымкулов с коллегами объясняют, что такое некоммерческие организации.
Этот абзац полностью скопирован из статьи директора по развитию предпринимательства и конкуренции ОАО «Акса» Юлиана Корчагина.
Во втором абзаце справки-обоснования авторы говорят о том, что государство ценит некоммерческие организации и всячески поощряет их за оказываемые ими услуги.
Некоммерческие организации расцениваются как партнеры в решении многих социальных проблем общества, а зачастую играют ключевую роль в этом процессе. Государство рассматривает некоммерческие организации как поставщика общественно значимых услуг. Организации занимаются реализацией духовных потребностей граждан, например, развитием массовой физической культуры и спорта, здравоохранения, образования, социальной защиты; защитой прав организаций и граждан и прочее. Учитывая социально-экономическое положение государство поощряет некоммерческие организации, ценя их способность мобилизовать частные ресурсы для реализации вышеуказанных потребностей.
Этот абзац авторы скопировали из разных частей статьи 2005 года в журнале «Некоммерческие организации в России».
Да, первая часть справки-обоснования полностью скопирована без указания авторства. Но привлечь Райымкулова и других соавторов за это к ответственности практически невозможно.
Все потому, что справка-обоснование к законопроекту не продается и не приносит денег авторам, как, например, книги или музыка. Поэтому законопроекты в кыргызском парламенте полны плагиата и безнаказанно копируются с российских НПА.
Что же написали сами авторы законопроекта?
Райымкулов и его коллеги все же написали часть текста сами, но получилось это не очень аргументировано.
Читаем:
Несмотря на то, что коммерческую деятельность большинство некоммерческих организаций не ведут, но регулярно представлять информацию о своей финансовой деятельности для информирования населения должны.
Что не так с этим предложением? В первой части этого текста авторы пытаются сказать, что банан — это не апельсин или что некоммерческие организации не ведут коммерческой деятельности.
Сказав это, Райымкулов подводит к тому, что НКО должны отчитываться о своей деятельности. Но эта обязанность уже прописана в действующем законе — НКО ежегодно сдают отчеты в госорганы с 1999 года.
Проектом закона предлагаются нормы, предусматривающие, что некоммерческая организация, осуществляющая деятельность за счет средств, предоставленных на безвозмездной основе, ежегодно представляет информацию об источниках формирования и направлениях расходования финансовых средств по соответствующей форме, определяемой Правительством Кыргызской Республики. В случае нарушения указанных требований предусматривается ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Сейчас некоммерческие организации, так же как и бизнес, сдают ежегодные отчеты в Налоговую службу, Соцфонд и Нацстатком. Если они этого не делают, на них налагаются штрафы.
Пункт об открытости некоммерческих организаций уже есть в законе и регулируется статьей 17 закона об НКО. Почему с принятием поправок Райымкулова открытость повысится, из этого и последующих абзацев, непонятно.
Мировая практика … плагиата
Дальше депутат и его команда приводят примеры того, как разные государства заставляют отчитываться НКО. Но почему-то во всех абзацах приводятся примеры стран, которые требуют дополнительной отчетности от НКО, финансируемых из-за рубежа.
В законопроекте самого Райымкулова предполагается, что все НКО в Кыргызстане, независимо от того, финансируются ли они иностранными донорами или местными, должны раскрыть все свои доходы и расходы на специальном сайте.
Вот пример венгерского законодательства в справке-обосновании.
В 2017 году парламент Венгрии принял закон, усиливающий контроль государства над неправительственными организациями с иностранным финансированием. Согласно закону, неправительственные организации, получающие из-за рубежа финансирование на сумму не менее 24 тысяч евро, должны будут зарегистрироваться в качестве организаций, получающих иностранное финансирование и каждый год предоставлять более подробную отчетность. В случае невыполнения этих требований организации могут быть закрыты.
Этот отрывок не написан самими депутатами, а взят из статьи сайта русской службы радио «Би-Би-Си» и рассказывает о том, как Венгрия ввела похожий на российский закон «об иностранных агентах».
Но Райымкулов забыл дать гиперссылку на оригинал статьи и скопировать оставшийся текст. В нем говорится о том, как международное сообщество раскритиковало власти Венгрии за ужесточение контроля над НКО и их попытку заставить замолчать неугодные им организации.
Далее авторы приводят в пример Германию, Великобританию и Израиль.
В Германии финансовый контроль за деятельностью НПО осуществляется на общих основаниях, предусмотренных для всех юридических лиц. Организация любой формы собственности, получающая иностранное финансирование (начиная с определенных объемов), и имеющая иностранцев в органах управления, должна сдавать дополнительную отчетность.
Как следует из самого описания авторов, для НПО, финансируемых из-за рубежа в Германии, нет никакой дополнительной отчетности. Важно, что сдавать допотчетность нужно лишь тогда, когда учредители организации — иностранцы. Здесь Германия не делит неправительственный сектор и бизнес, это правило распространяется на всех. В Кыргызстане же предлагают заставить НКО дополнительно отчитываться в то время, как правила отчетности для бизнеса остаются прежними. Именно поэтому правозащитники называют законопроект «дискриминационным».
Доступ к информации должен быть у каждого
Авторы привели в пример разные страны и переходят к основной аргументации о том, почему НКО надо обязать дополнительно отчитываться.
Принятие данного законопроекта усилит уровень доверия населения к некоммерческим организациям и повысит прозрачность их деятельности.
Как именно законопроект поможет повысить уровень доверия и прозрачность НПО, не объясняется. Авторы также не приводят в пример данные о том, насколько уровень доверия населения к НКО сейчас низок, чтобы понять, нужно ли его повышать.
Сейчас Нацстатком ежегодно публикует только индекс доверия населения к государству. В 2019 году этот показатель равен 27,8. При этом 100 — это высокий уровень доверия, а -100 — самый низкий.
Следует отметить, в соответствии со статьей 33 Конституции Кыргызской Республики каждый имеет право свободно искать, получать, хранить, использовать информацию и распространять ее устно, письменно или иным способом. Данная норма также отражена в Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года (статья 19).
Как свой основной аргумент авторы законопроекта представляют статью 33 Конституции и утверждают, что любой должен получить доступ к сведениям о расходах и доходах НКО.
Юрист Фатима Якупбаева говорит, что в статье 33 Конституции говорится только о праве гражданина на получение информации о деятельности государства (!). Именно государственных органов, а не некоммерческих организаций.
Если депутат ссылается на эту статью, это уместно в случае, если он предлагает отчетность для НПО, получивших госсоцзаказ, в другом случае, ссылка на эту статью — неуместна.
Законопроект направлен не на контроль со стороны государства, а на информирование населения и обеспечение прозрачности деятельности некоммерческих организаций.
Далее в справке-обосновании депутаты утверждают, что хотят только информировать население о деятельности НКО, а не контролировать их. Но при этом в интервью различным изданиям, они утверждают, что этот законопроект направлен именно на контроль НКО и предотвращение гей-парадов.
Вот, к примеру, цитата Жылдыз Мусабековой, которая выступает одной из соинициаторок этой инициативы.
«Иначе мы уже дошли до того, что девушки берут себе жен, а мужчины выходят замуж. Некоммерческих организаций много, среди них есть и хорошие, но есть и такие, кто вмешивается в политику. Вот за ними нужен контроль», — утверждает Мусабекова в интервью радио «Азаттык».
Достоверность предоставляемой информации будет лежать на совести самих некоммерческих организаций.
Авторы утверждают, что достоверность информации будет лежать на совести НКО. Но понятия «совести» нет в законе, поэтому и не понятно, как именно будут наказываться некоммерческие организации, которые не предоставили достоверную информацию.
Правительство Кыргызстана заявило, что у Минюста сейчас нет данных о деятельности НКО, поэтому сравнить предоставляемые ими сведения с реальными и наказать НКО за неверную информацию, пока не получится.
Принятие данного проекта закона не потребует дополнительного финансирования из республиканского бюджета.
Авторы утверждают, что никаких дополнительных затрат на принятие законопроекта не потребуется. Правительство Кыргызстана в своем заключении говорит об обратном.
На разработку информационной системы, где НКО будут размещать свои отчеты, потребуется много времени, закуп техоборудования и расширение штата сотрудников. Эти деньги не заложены в республиканском бюджете.
Разбор копипаста в законопроекте
Законопроект депутата Райымкулова предлагает поправки всего в три статьи закона об НКО.
В статью 1 действующего закона он предлагает добавить, что госорганы, которые создают условия для ограничения деятельности НКО, должны нести ответственность.
Государственные органы, допустившие создание условий, способствующих ограничению деятельности некоммерческих организаций, несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Эту часть Райымкулов и его команда скопировали из первого закона Кыргызстана «О некоммерческих организациях» редакции 1999 года.
Идем дальше.
Самыми основными из всех поправок можно назвать изменения, предлагаемые в статью 17 об открытости некоммерческих организаций. Именно здесь Райымкулов прописывает обязательство дополнительно отчитываться на специальном госпортале.для НКО.
Первый пункт из статьи 17 полностью скопирован с российского закона «О некоммерческих организациях».
Кроме копирования, Райымкулов и его коллеги здесь не уточняют какие именно некоммерческие организации будут сдавать отчетность. Получается, что пока сюда входят такие НКО как госшколы, университеты, садики, ТСЖ.
Оставшаяся часть поправки в 17 статью предлагает, что НКО ежегодно до 1 апреля должны представлять отчет на специальном госпортале. В случае, если этого не будет сделано, НКО можно закрыть.
Прозрачность нужна для чего-то
Сопредседатель российского общественного движения «Голос»* Григорий Мельконьянц рассказал «Клоопу», что с принятием закона об «иностранных агентах» в России, там началось колоссальное давление на НПО, которые критиковали власть.
* «Голос» — самое большое объединение в России, которое проводит независимое наблюдение на выборах по всей стране. В 2016 году, когда организация была ассоциацией, ее признали «иностранным агентом». После расформирования, «Голос» перерегистрировался в виде общественного объединения и сейчас продолжает контроль за выборами, благодаря пожертвованиям граждан России и президентским грантам.
«Эти организации перестали приглашаться на встречи с властью, круглые столы, они, по сути, стали организациями второго сорта. Они стали теми, к кому власть относится достаточно пренебрежительно с обвинительным уклоном. Что они агенты Запада, они агенты чьего-то влияния. Сейчас любая коммуникация с внешним миром воспринимается как попытка повлиять», — рассказывает он.
Мельконьянц объясняет, что в 2012 году власти России, как и кыргызские депутаты сейчас, говорили, что законопроект об иностранных агентах нужно принять для того, чтобы НКО, финансируемые из-за рубежа, стали более прозрачными.
«Но просто прозрачность — это не самоцель. Прозрачность нужна для чего-то. Здесь невозможно обеспечить бесконечную прозрачность, чтобы каждое НКО в своем офисе установило по 5 камер и шла круглосуточная трансляция в интернет, где видно, чем оно занимается. У прозрачности есть пределы. Если государство устанавливает дополнительные обременения, которые накладывают на организации обязанность по сдаче отчетности, государство должно объяснить честно, зачем оно это делает», — считает он.
По его словам, законы по ужесточению контроля над гражданским сектором в России вводились постепенно. Государство шаг за шагом осложняло работу активных организаций.
«У нас был такой этап, когда государство ввело допотчетность для НКО. Это стало серьезным испытанием. Следующим шагом стал закон об иностранных агентах. В наше время все процессы ускоряются, то, что мы [в России] прошли за 10 лет, вы [в Кыргызстане] можете пройти за год», — считает он.
Юрист Фатима Якупбаева объясняет, что копирование законов у других стран — распространенная практика в Кыргызстане. Юридически само по себе копирование не так страшно, это скорее показывает, куда страна склоняется политически.
Инициатор закона об ужесточении контроля над НКО Бактыбек Райымкулов отрицает то, что копировал законопроект с российского. Райымкулов утверждает, что этот законопроект полностью его инициатива.
Депутат уверен, что его закон поможет сделать некоммерческие организации в Кыргызстане прозрачными и защитит кыргызскую государственность от вмешательства других стран.
Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова считает, что Райымкулов сам создает угрозу национальной безопасности, когда копирует законы.
«Закон — это политика. Депутаты демонстрируют, что они — инструмент политики других стран, когда они пачками списывают законы с других стран. Это и есть вмешательство.
Если они названия городов не знают и фамилии должностных лиц запомнить не могут, мы кому отдали написание законов? Это прямая угроза национальной безопасности, когда политику вершат люди, которые не могут написать самостоятельно закон, обосновать его и прочитать, ну хотя бы перед общественностью. Эта пустота в головах и неспособность читать, писать, это угроза национальной безопасности», — уверена Джакупова.