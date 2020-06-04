Принятие данного законопроекта усилит уровень доверия населения к некоммерческим организациям и повысит прозрачность их деятельности.

Как именно законопроект поможет повысить уровень доверия и прозрачность НПО, не объясняется. Авторы также не приводят в пример данные о том, насколько уровень доверия населения к НКО сейчас низок, чтобы понять, нужно ли его повышать.

Сейчас Нацстатком ежегодно публикует только индекс доверия населения к государству. В 2019 году этот показатель равен 27,8. При этом 100 — это высокий уровень доверия, а -100 — самый низкий.

Следует отметить, в соответствии со статьей 33 Конституции Кыргызской Республики каждый имеет право свободно искать, получать, хранить, использовать информацию и распространять ее устно, письменно или иным способом. Данная норма также отражена в Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года (статья 19).

Как свой основной аргумент авторы законопроекта представляют статью 33 Конституции и утверждают, что любой должен получить доступ к сведениям о расходах и доходах НКО.

Юрист Фатима Якупбаева говорит, что в статье 33 Конституции говорится только о праве гражданина на получение информации о деятельности государства (!). Именно государственных органов, а не некоммерческих организаций.

Если депутат ссылается на эту статью, это уместно в случае, если он предлагает отчетность для НПО, получивших госсоцзаказ, в другом случае, ссылка на эту статью — неуместна.

Законопроект направлен не на контроль со стороны государства, а на информирование населения и обеспечение прозрачности деятельности некоммерческих организаций.



Далее в справке-обосновании депутаты утверждают, что хотят только информировать население о деятельности НКО, а не контролировать их. Но при этом в интервью различным изданиям, они утверждают, что этот законопроект направлен именно на контроль НКО и предотвращение гей-парадов.

Вот, к примеру, цитата Жылдыз Мусабековой, которая выступает одной из соинициаторок этой инициативы.

«Иначе мы уже дошли до того, что девушки берут себе жен, а мужчины выходят замуж. Некоммерческих организаций много, среди них есть и хорошие, но есть и такие, кто вмешивается в политику. Вот за ними нужен контроль», — утверждает Мусабекова в интервью радио «Азаттык».

Достоверность предоставляемой информации будет лежать на совести самих некоммерческих организаций.

Авторы утверждают, что достоверность информации будет лежать на совести НКО. Но понятия «совести» нет в законе, поэтому и не понятно, как именно будут наказываться некоммерческие организации, которые не предоставили достоверную информацию.

Правительство Кыргызстана заявило, что у Минюста сейчас нет данных о деятельности НКО, поэтому сравнить предоставляемые ими сведения с реальными и наказать НКО за неверную информацию, пока не получится.

Принятие данного проекта закона не потребует дополнительного финансирования из республиканского бюджета.

Авторы утверждают, что никаких дополнительных затрат на принятие законопроекта не потребуется. Правительство Кыргызстана в своем заключении говорит об обратном.

На разработку информационной системы, где НКО будут размещать свои отчеты, потребуется много времени, закуп техоборудования и расширение штата сотрудников. Эти деньги не заложены в республиканском бюджете.