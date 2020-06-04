Парламентарий из СДПК Евгения Строкова заявила о том, что нужно срочно в двух чтениях принять законопроект, который обязывает НКО сдавать дополнительный финансовый отчет минюсту. Против поправок выступают не только представители гражданского сектора, но и другие депутаты.

«Мы что, боимся ноты от Озонии Оджелло [представитель ООН в Кыргызстане] или испугались каких-то 20 НПО? […] Нам надо сразу принять это и, судя по всему тому, что происходит в мире, им не стоит учить нас демократии. А там такое творится — в самой демократичной стране мира — США! Мы не должны бояться 20 НПО, которые постоянно бунтуют и боятся проверки», — заявила Строкова.

Если закон примут, он коснется и Строковой — ведь ранее журналисты обнаружили, что у депутатки есть фонд с возможным оборотом в два миллиона долларов.

Ее коллега Мирлан Жээнчороев высказался против принятия поправок, назвав их дискриминационными и ненужными. А Марлен Маматалиев попросил спикера парламента исключить его из списка инициаторов законопроекта и сказал, что подписал его, не прочитав.

Законопроект был принят 4 марта в первом чтении.

Несмотря на собственную причастность к НКО Строкова регулярно делает выпады в сторону благотворительных организаций и вмешивается в работу первого детского хосписа. 11 мая на заседании комитета по социальным вопросам парламента депутатка раскритиковала деятельность Детского хосписа за лечение детей без лицензии и использование здания, принадлежащего государству.

Хотя в Кыргызстане нет лицензии на работу хосписа и в таких учреждениях не лечат, там оказывают помощь детям с неизлечимыми заболеваниями.

Критика гражданского общества

Активные члены неправительственного сектора и международные организации высказывали свое опасения и несогласие с поправками со дня опубликования законопроекта.

Общественный совет Минюста указал на несоответствие законопроекта с заключением правительства, в котором говорится о необходимости дополнительного финансирования для его реализации.

Ранее ряд некоммерческих организаций провел юридический анализ по данному законопроекту и выявил множество правовых норм, не соответствующих Конституции и законодательству республики.

Поправки в закон об НКО, прописывающие дополнительную отчетность, инициировал депутат парламента Бактыбек Райымкулов. Сейчас все НКО Кыргызстана итак должны передавать информацию об имуществе, доходах, расходах и зарплате сотрудников в Налоговую службу и Соцфонд.

Но Райымкулов хочет, чтобы все эти данные также были опубликованы и хранились на специально созданном новом госпортале. Он считает, что так можно повысить прозрачность и открытость неправительственных организаций.

При этом, правительство заявило, что на создание портала уйдет много средств и ресурсов, поэтому в ближайшее время это сделать будет невозможно.