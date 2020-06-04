Муниципальному предприятию «Ош-Тазалык» 3 июня передали 12 новых мусоровозов. Они были переданы в рамках проекта по улучшению качества услуг по утилизации твердых отходов.

На реализацию проекта со стороны Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского союза (ЕС) было выделено 10 млн евро. Из них 2 млн со стороны ЕБРР и 3 млн со стороны ЕИБ были выданы как кредит, а остальная сумма в 5 млн как грант со стороны ЕС.

Стоимость новой техники составляет 545 тысяч евро, а в целом на закупку мусоровозов предусмотрено 1,9 млн евро.

«На остальные 1,4 млн евро будут куплены еще 12 мусоровозов вместимостью 16 кубических метров. Для покупки машин со стороны банка до конца июня будет объявлен тендер»— сказал мэр города Ош Таалайбек Сарыбашев.

Кроме того, на баланс предприятия «Ош-Тазалык» поступило 32 мусорных контейнера. До конца года ожидается приобретение дополнительных 12 мусоровозов и 1136 мусорных контейнера. В рамках проекта также будет построен новый санитарный полигон и реконструированы пункты сбора отходов.

Почти восемь лет назад мэрия города Ош и ЕБРР договорились о реализации подобного проекта — тогда планировалось построить «современный» мусорный полигон. Но до сегодняшнего дня полигон не построен. Представители мэрии связывали это с невозможностью найти подходящую территорию.

В итоге «Ош-Тазалык» решил построить новый мусорный полигон на 20 гектарах свободной земли, находящейся рядом со старой свалкой. Однако строительство так и не началось.

Необходимость нового мусорного полигона

Каждый день около 160 грузовиков вывозят мусор из Оша на полигон в пяти километрах от города. Мусорный полигон был построен на 50 гектарах земли в конце 1950-х рядом с селом ДЭУ.

Жители этого села жалуются на загрязнение воздуха, воды и регулярные инфекционные болезни. Госэкотехинспекция заявляла, что на свалке не соблюдается противопожарная безопасность — груды мусора тлеют и над ними постоянно стоит дым. Сельчане несколько раз выходили на митинг с требованием передвинуть мусорный полигон, но до сегодняшнего дня их требования не исполнены.