Каракольский райсуд приговорил мужчину, который облил бензином и поджёг жену, к 7,5 годам лишения свободы. Хотя по статье «Покушение на убийство» ему грозило от 12,5 до 15 лет лишения свободы.

Адвокат Эсения Рамазанова сообщила в интервью «Кактусу», что таким «мягким приговором» судья «совершил плевок в сторону судебной реформы» и сторона потерпевшей обжалует его в вышестоящей инстанции.

«Почему мы просили 15 лет? Потому что это было совершено общественно опасным путем — на рынке. Мог начаться пожар, могли пострадать другие люди. Преступление было совершено умышленно: мужчина заранее сходил на заправку, купил бензин, по дороге нашел веревку, то есть готовился. Затем он вылил бензин, бросил зажигалку и убежал», — рассказывает адвокат.

По её словам, судью даже не смутило то, что мужчина совершил очередное преступление будучи осуждённым на 2 года условно — тогда он кидался на жену с ножом и угрожал убийством.

«Он грозил её убить. Тогда его осудили на 4,5 года, но областной суд изменил приговор и дал два года условно. В течение этого условного срока он совершил в отношении того же лица особо тяжкое преступление. Никакого раскаяния, извинений со стороны мужчины не было. До сих пор идут угрозы», — говорит адвокат.

Из-за давления и поступающих угроз от мужчины, женщина каждый раз возвращается в милицию, куда обращалась за помощью, и пишет встречное заявление. Она также рассказывает, что они с мужем помирились и у неё нет никаких претензий.

Покушение на убийство и ожоги

Женщину облил бензином и поджег её муж 4 января.

В результате она получила ожоги лица, кистей рук, живота и бедер. Её госпитализировали в травматологическое отделение Иссык-Кульской областной больницы.

Милиция задержала мужчину и воздворила в СИЗО на время следствия.

В ходе следствия женщина написала встречное заявление, но потом призналась, что сделала это под давлением супруга.

С начала 2020 года милиция регулярно сообщает об убийствах и попытках убийства женщин их мужьями. О подобных убийствах СМИ сообщают почти ежемесячно и это только те случаи, что были преданы огласке.

По информации генпрокуратуры, в 2019 году по Кыргызстану было зарегистрировано 6145 фактов семейного насилия. Во многих случаях от семейного насилия пострадали женщины — 5659. Число мужчин почти 11 раз меньше — 486.

Что делать, если вас избивают в семье?

В Кыргызстане каждая четвертая женщина страдает от домашнего насилия. Большинство женщин Кыргызстана – 83 процента – хоть раз пережили психологическое, физическое и сексуальное насилие в семье. Об этом говорит исследование Ассоциации кризисных центров.

Если вы страдаете от систематических избиений в семье или знаете о подобных случаях у близких или знакомых, по закону о домашнем насилии вы можете обратиться в милицию — и те обязаны зарегистрировать ваше обращение и выдать охранный ордер пострадавшему лицу. Вот как работает этот закон: