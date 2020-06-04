В самый разгар эпидемии коронавируса парламент начал активно продвигать законопроект по ужесточению контроля над некоммерческими организациями (НКО) в Кыргызстане. Один из авторов законопроекта – депутат Бактыбек Райымкулов – считает, что новый закон нужен для того, чтобы повысить прозрачность донорского финансирования НКО, а также «сохранить государственность от вмешательства других стран». При этом сам Райымкулов и его команда скопировали свой законопроект с российского закона «О некоммерческих организациях». Журналистка Нуржамал Джанибекова разбиралась в том, кому выгодно принятие закона, почему Райымкулов списал текст своего законопроекта, а также рассказала о возможном влиянии Москвы на власти Кыргызстана.