Лидеры движения «Чон казат» были вызваны на допрос в следственный отдел МВД по заявлению депутата Кубанычбека Жумалиева, которое он подал в ответ на обвинение в коррупции.

3 июня один из лидеров движения Максат Мамытканов прошел допрос от следователей МВД. По словам Мамытканова, его спрашивали о целях движения и планах в политике.

«Политическая партия “Чон казат” готовится к выборам. Я член этой партии. Будут к нам присоединяться или нет другие ребята — решать им самим. Нас связывают с Матраимовыми и другими лицами. Но это не так, у нас нет таких интересов», — заявил Мамытканов радио «Азаттык».

Днем ранее, 2 июня на пятичасовой допрос был вызван другой руководитель «Чон казата» Сыймык Жапыкеев, который и высказал сомнения в законности имущества Жумалиева. Из-за подписки о неразглашении он не может рассказать, о чем еще, кроме деятельности движения, его допрашивали в МВД,

Жапыкеева допрашивают не в первый раз. А в конце мая допросили лидера движения Каната Хасанова — в качестве свидетеля по жалобе депутата Жумалиева.

Ранее Хасанов на своей странице в фейсбуке заявил, ссылаясь на собственные сведения, что Жумалиев «предложил 100 000 долларов председателю суда Ленинского района».

30 знаменитых воров

Еще до Хасанова Жапыкеев рассказал в соцсетях о том, что имущество депутата Жумалиева не соответствует его доходам и упомянул, что в Кыргызстане есть «30 знаменитых воров». Он заявил, что нардеп заработал свое имущество сомнительным путем и потребовал провести его проверку.

«Давайте, все соберемся и придем к ним домой. Например, пусть 10 тысяч человек придет к дому Жумалиева и потребует у него, чтобы он заплатил наш внешний долг Китаю. С собой возьмем нотариуса, чтобы он заверил расписку депутата», — написал Жапыкеев.

Заявление Жапыкеева напрягло депутатов и сразу несколько политиков потребовали проверить движение «Чон Казат». В том числе пожаловался и депутат Жумалиев.

Следственная служба МВД проверила высказывание Жапыкеева и постановила, что в ней «имеются призывы к массовым акциям».

Имущество Жумалиева

Жумалиев поклялся на Коране, что никогда не участвовал в коррупционных махинациях. Но в декабре прошлого года он стал фигурантом расследования издания Economist.kg и проекта «Декларатор». Журналисты выяснили, что Жумалиев не указал в своих декларациях и скрыл от Налоговой службы наличие 33 фирм, частично или полностью принадлежащих ему и его супруге Розе Амановой.

После заявления Жапыкеева Финпол начал проверку имущества депутата.

Адвокат депутата Жыргалбек Бабаев настаивает, что у Жумалиева к 2005 году, когда он занял пост первого вице премьер-министра и возглавил Министерство транспорта и коммуникаций, была только одна квартира и два участка земли. А адвокат Бактыбек Жумашев опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что депутат Жумалиев для ведения бизнеса с 2006 года взял в кредит $16 млн в банках Кыргызстана.

Оба адвоката настаивают, что имущество политика не имеет отношения к коррупции.