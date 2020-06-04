Директор Первого детского хосписа в Кыргызстане Ольга Труханова в интервью «Клоопу» рассказала, что их посетили двое депутатов и представители Минздрава. Это произошло после заявлений в парламенте депутатки Евгении Строковой, которая усомнилась в работе хосписа.

Депутат Евгения Строкова усомнилась в работе Первого детского хосписа в Кыргызстане Евгения Строкова потребовала создать комиссию и проверить хоспис на наличие лицензии для лечения детей от Минздрава. Кроме того Строкова задала еще ряд вопросов, на которые директор Первого детского хосписа ответила в интервью «Клоопу» Publicerat av Kloop Måndag 11 maj 2020

«Я написала депутату Экмату Байбакпаеву письмо, и он пригласил Минздрав прийти к нам, еще к ним присоединился депутат Дастан Бекешев. Они пришли в хоспис познакомиться и узнать, к чему вообще сыр-бор по хоспису идет. Они [Бекешев и Байбакпаев] пришли узнать как мы работаем, нужна ли лицензия, как Минздрав помогает, как мы сотрудничаем», — сказала Труханова.

Во время встречи представители Минздрава сообщили, что на предоставление паллиативной помощи лицензии в Кыргызстане пока нет.

Депутат Дастан Бекешев после посещения хосписа также отметил, что в хосписе не предполагают лечение, а оказывают неизлечимым детям социально-психологическую помощь.

«Лицензия им на хосписную деятельность не нужна, поскольку нет вообще такой лицензии. Лицензия на медицинскую деятельность нужна, если они будут кого-то лечить», – сказал он.

По его словам, условия в учреждении хорошие – «люди не жалуются».

Директор хосписа также рассказала, что были даны рекомендации сделать нотариально заверенные дипломы на каждого врача-волонтера.

«Они все у нас практикующие врачи из государственных и частных клиник. Но дипломы мы не собирали, конечно, мы их сделаем», — сказала Труханова.

Кроме того, со стороны Минздрава предложили заключить меморандум о сотрудничестве. До этого хоспис сотрудничал через меморандум только с Минсоцразвитием.

Ранее депутатка парламента Евгения Строкова усомнилась в работе Первого детского хосписа в Кыргызстане. Она потребовала создать комиссию и проверить хоспис на наличие лицензии для лечения детей от Минздрава.