Президент Сооронбай Жээнбеков подписал два распоряжения, касающихся Абдулазима Курманова — одним приказом его сняли с должности помощника главы государства, другим назначили заместителем директора Госкадровой службы.

О Курманове мало информации, но есть данные, что он потомственный юрист, внук советского ученого-юриста Карпека Курманова, сын профессора юриспруденции Айдара Курманова, племянник экс-спикера парламента Зайнидина Курманова.

35-летний Курманов занял место Калыбека Алышбаева, которого днем ранее освободили от должности замдира в связи с переходом на другую работу.

Кроме Курманова в ГКС есть еще один замдир — Олег Тарбинский, а возглавляет службу Бакыт Сагынбаев.