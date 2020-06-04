Депутат Дастан Бекешев выпустил очередное видео «Ликбез по инициативам». На этот раз Бекешев разобрал закон «О политических партиях», который инициировали депутаты Айнуру Алтыбаева, Нурбек Алимбеков и Мирлан Бакиров.

По словам Бекешева, новый закон о партиях после принятия сделает жизнь небольших политических партий намного сложнее.

Он пояснил, что в случае, если закон примут во время парламентских выборов, всем партиям придется пройти перерегистрацию. Небольшим партиям сделать это будет сложно без большого количества юристов в штате.

«Закон может вступить во время парламентских выборов это значит, что всем партиям придется снова перерегистрироваться, большие партии легко это сделают, а маленькие партии нет», — сказал он.

Новый закон также обяжет партии отчитываться не только в Госналоговую и Соцфонд, но и в ЦИК, так как в случае принятия закона все партии страны будут подконтрольны Центризбиркому.

«Небольшим партиям придется отчитываться в налоговую, Соцфонд и в ЦИК. Молодым партиям придется держать штат юристов и бухгалтеров, постоянные проверки их замучают. В новом законе предусматривается, что уставы политпартий должны быть подробно расписаны – как голосовать на съезде, как выдвигать список депутатов, как выдвигать кандидата в президенты. И этот устав будут всегда проверять», — рассказал депутат.

Что еще предлагают в законе о партиях?

В справке обосновании инициаторы закона предлагают запретить партиям получать финансирование за счет иностранных государств, иностранных физических и юридических лиц, а также международных организаций.

Такие меры инициаторы закона предлагают ввести, чтобы избежать влияния иностранного капитала на развитие внутренней политической ситуации в стране.

При этом предлагается, чтобы партии напрямую получали финансирование из бюджета страны. А отчеты, на что были потрачены деньги государства, публиковать на сайте ЦИК.

«…государственное финансирование будут получать политические партии, которые по итогам участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша или по результатам участия в выборах депутатов местных кенешей получили определенный процент голосов избирателей, который ниже избирательного барьера, установленного избирательным законодательством», — говорится в справке обосновании.