Мечеть «Сулайман Тоо» в Оше. Фото: Тойчубек Артык уулу/Клооп

Пресс-служба правительства сообщила, с 8 июня будут сняты ограничения для посещения мечетей и церквей. Это решение было принято Республиканским штабом после консультаций с представителями религиозных учреждений страны.

Перед входом в мечети и церкви будет измеряться температура прихожан. Также граждане должны в обязательном порядке носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Прихожане не могли посещать мечети и церкви с марта. Из-за пандемии коронавируса ДУМК был вынужден в середине марта запретить проведение пятничных молитв, а после закрыть мечети на карантин и ограничить дааватчы. Тогда же работу прекратили церкви.

ДУМК запретил пятничные молитвы 17 марта, а на следующий день Минздрав сообщил о первых зараженные COVID-19 в Кыргызстане — это были паломники, вернувшимиеся с малого хаджа, позднее коронавирус обнаружили и у проповедников-дааватчы, вернувшихся из Индии и Пакистана.

Из-за пандемии муфтият также принял решение не проводить айт-намазы в мечетях и на площадях. Но деятельность мечетей не была остановлена полностью — там ежедневно звучал азан, напоминающий мусульманам о времени намаза.