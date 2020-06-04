Преподавательница одного из вузов Оша Э. Ш. пропала 3 июня и ее близкие обратились в милицию.

После поисковых работ милиция нашла тело 47-летней женщины в канале Ош-Араван. Об этом сообщил пресс-секретарь УВД города Ош Абсатар Тавакалов.

«При первичном осмотре следственно-оперативной группой на теле погибшей не было обнаружено следов насилия. Родственники отказались провести экспертизу», — сказал Тавакалов.

Милиция выясняет причины смерти женщины.

В конце мая был схожий случай — тогда в милицию обратились друзья студента из Индии. Его тело милиция нашла в реке Ак-Буура.