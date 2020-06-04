Фото: Турмуш

В Нарыне спасатели МЧС ликвидируют последствия затопления улиц и дворов из-за проливных дождей.

По данным МЧС, затопление улиц в Нарыне произошло 3 июня примерно в 16:00. Проливной дождь затопил улицы и дворы по всему городу. В результате селевых потоков подтоплены оказались более 60 жилых домов.

Для ликвидации последствий наводнения привлекли группу из Нарынского областного управления МЧС и пожарников.

Наводнения также произошли и в селе Чаек Нарныской области. Там 2 июня из-за проливного дождя вода вышла из русла канала и затопила дома в районах Кашка-Терек и Май-Кокту.

Глава МЧС Замирбек Аскаров поручил привлечь к ликвидации последствий 20 спасательных и пожарных машин из департамента МЧС.