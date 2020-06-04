По данным минздрава, на 4 июня в Кыргызстане выявили 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией:
- Бишкек — 15;
- Нарынская область — 1;
- Ошская область — 6;
- Чуйская область – 1;
- Иссык-Кульская область – 1;
- Ош — 4.
Всего по стране 1899 случаев инфицирования COVID-19.
Среди медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 7 случаев. Из стационаров страны за сутки выписались 5 медработников.
Всего 372 медицинских работников заразилось коронавирусом, из них 270 медиков выписались из стационаров с выздоровлением.
Из стационаров за прошедшие сутки выписали 27 пациентов:
- Бишкек — 24;
- Ошская область — 1;
- Баткенская область — 2.
Всего по стране выписано с выздоровлением 1292 пациентов. Всего умерло 20 человек с COVID-19.