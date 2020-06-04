По данным минздрава, на 4 июня в Кыргызстане выявили 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией:

Бишкек — 15;

Нарынская область — 1 ;

1 Ошская область — 6;

Чуйская область – 1;

Иссык-Кульская область – 1;

Ош — 4 .



Всего по стране 1899 случаев инфицирования COVID-19.

Среди медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 7 случаев. Из стационаров страны за сутки выписались 5 медработников.

Всего 372 медицинских работников заразилось коронавирусом, из них 270 медиков выписались из стационаров с выздоровлением.

Из стационаров за прошедшие сутки выписали 27 пациентов:

Бишкек — 24;



Ошская область — 1;

Баткенская область — 2.

Всего по стране выписано с выздоровлением 1292 пациентов. Всего умерло 20 человек с COVID-19.