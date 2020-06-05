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На заседании постоянной комиссии Бишкекского горкенеша по муниципальной собственности 5 июня, депутат Гульнара Молдобаева предложила отстранить от должности главу МП «Городские парки» Каличу Умуралиеву на время следствия. ГКНБ подозревает Умуралиеву в «Коммерческом подкупе».

Умуралиева сообщала после допроса, что на неё написал заявление мужчина, который ранее оплатил аренду за коммерческую точку в парке.

Депутат Молдобаева подняла вопрос аренды в парке и спросила, на каком основании Умуралиева самовольно разработала положение и стала заключать договора с арендаторами.

«У вас не было никакого нормативно-правового документа заниматься этой деятельностью. Это должно было Горкенешем утверждаться. Но положение даже не утверждено ни одним из вышестоящих руководителей. Вы, получается, работали вразрез всех нормативов, которые сегодня есть», заявила она.

Умуралиева ответила, что поднимала вопрос в мэрии Бишкека о разработке официального положения, согласно которому арендатор обязуется платить аренду «Городским паркам», однако он до сих пор не рассмотрен.

«После прихода на должность я обнаружила, что с 2010 года многие торговые точки работали в парках без документов, неофициально оплачивая сотрудникам акимиатов, милиционерам. […] Я поставила этот вопрос на совещании у мэра, сказала, что такое положение недопустимо что бюджет теряет деньги. […] Но до сих пор он не рассмотрен», — сказала она.

По словам Умуралиевой, тогда ей пришлось самой разработать такое положение, потому что по закону у неё есть право вести предпринимательскую деятельность и зарабатывать деньги.

«Я взяла российское положение, приспособила его к нашей реальности и разработала договор на предоставление права на предпринимательскую деятельность. […] Уже доказано прокуратурой, что я не муниципальный служащий, что мы коммерческое предприятие. Что мы имеем право подписывать договора с партнерами и зарабатывать деньги. Но меня все время путают с госслужающим», говорит Умуралиева.

Она отмечает, что благодаря тому, что она стала заключать договора с аредаторами, в городской бюджет поступило почти 400 тысяч сомов.

«С 26 мая я 3 дня заключила 16 договоров, в бюджет поступило 400 тысяч сомов, то есть в среднем в месяц мы бы могли зарабатывать миллион сомов», рассказывает Умуралиева.

Однако по словам депутата Молдобаевой, Умуралиева не должна была брать на себя такую инициативу и предложила запросить у юристов оценку её действиям.

«Я предлагаю запросить у юристов оценку вашим действиям. Может, даже запросить у ГКНБ информацию. Рекомендовала бы вице-мэру отстранить вас от должности на время расследования. До следующего заседания дождемся информацию», заключила она.

Допрос главы «Городских парков» в ГКНБ

СМИ сообщали, что 28 мая главу МП «Городские парки» Каличу Умуралиеву задержали споличным при получении взятки.

Сама Умуралиева опровергла эту информацию и заявила, что была на допросе в ГКНБ, где она выходит свидетельницей по подозрению в «Коммерческом подкупе» и дело против неё не возбуждено.

«Медиазоне» Умуралиева сказала, что 28 мая к ней пришел некий Таджибаев, чтобы заключить договор на прокат велосипедов. Договор она заключила и бухгалтерия оприходовала в кассе 50 тысяч сомов.

После этого мужчина написал на неё заявление.

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