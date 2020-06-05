На заседании постоянной комиссии Бишкекского горкенеша по муниципальной собственности 5 июня, депутат Гульнара Молдобаева предложила отстранить от должности главу МП «Городские парки» Каличу Умуралиеву на время следствия. ГКНБ подозревает Умуралиеву в «Коммерческом подкупе».

Умуралиева сообщала после допроса, что на неё написал заявление мужчина, который ранее оплатил аренду за коммерческую точку в парке.

Депутат Молдобаева подняла вопрос аренды в парке и спросила, на каком основании Умуралиева самовольно разработала положение и стала заключать договора с арендаторами.

«У вас не было никакого нормативно-правового документа заниматься этой деятельностью. Это должно было Горкенешем утверждаться. Но положение даже не утверждено ни одним из вышестоящих руководителей. Вы, получается, работали вразрез всех нормативов, которые сегодня есть», — заявила она.

Умуралиева ответила, что поднимала вопрос в мэрии Бишкека о разработке официального положения, согласно которому арендатор обязуется платить аренду «Городским паркам», однако он до сих пор не рассмотрен.

«После прихода на должность я обнаружила, что с 2010 года многие торговые точки работали в парках без документов, неофициально оплачивая сотрудникам акимиатов, милиционерам. […] Я поставила этот вопрос на совещании у мэра, сказала, что такое положение недопустимо что бюджет теряет деньги. […] Но до сих пор он не рассмотрен», — сказала она.

По словам Умуралиевой, тогда ей пришлось самой разработать такое положение, потому что по закону у неё есть право вести предпринимательскую деятельность и зарабатывать деньги.

«Я взяла российское положение, приспособила его к нашей реальности и разработала договор на предоставление права на предпринимательскую деятельность. […] Уже доказано прокуратурой, что я не муниципальный служащий, что мы коммерческое предприятие. Что мы имеем право подписывать договора с партнерами и зарабатывать деньги. Но меня все время путают с госслужающим», — говорит Умуралиева.

Она отмечает, что благодаря тому, что она стала заключать договора с аредаторами, в городской бюджет поступило почти 400 тысяч сомов.

«С 26 мая я 3 дня заключила 16 договоров, в бюджет поступило 400 тысяч сомов, то есть в среднем в месяц мы бы могли зарабатывать миллион сомов», — рассказывает Умуралиева.

Однако по словам депутата Молдобаевой, Умуралиева не должна была брать на себя такую инициативу и предложила запросить у юристов оценку её действиям.

«Я предлагаю запросить у юристов оценку вашим действиям. Может, даже запросить у ГКНБ информацию. Рекомендовала бы вице-мэру отстранить вас от должности на время расследования. До следующего заседания дождемся информацию», — заключила она.

Допрос главы «Городских парков» в ГКНБ

СМИ сообщали, что 28 мая главу МП «Городские парки» Каличу Умуралиеву задержали споличным при получении взятки.

Сама Умуралиева опровергла эту информацию и заявила, что была на допросе в ГКНБ, где она выходит свидетельницей по подозрению в «Коммерческом подкупе» и дело против неё не возбуждено.

«Медиазоне» Умуралиева сказала, что 28 мая к ней пришел некий Таджибаев, чтобы заключить договор на прокат велосипедов. Договор она заключила и бухгалтерия оприходовала в кассе 50 тысяч сомов.

После этого мужчина написал на неё заявление.