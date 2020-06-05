На заседании временной депутатской комиссии по изучению исполнения закона «О профсоюзах» 4 июня, депутат Таабалды Тиллаев поднял вопрос о расходовании 44 миллионов сомов, которые государство выделило Фонду оздоровления трудящихся. Депутат не понимает, куда были растрачены эти деньги и поручил правительству провести проверку.

Тиллаев говорит, что выделенные средства были направлены Фондом в три санатория Кыргызстана, хотя во время карантина все они были закрыты.

«Из выделенных средств 17 миллионов сомов были направлены в «Голубой Иссык-Куль», 12 миллионов – в санаторий в Джалал-Абадской области и 9 миллионов – в курорт «Ыссык-Ата». Хотя в период карантина все курортные зоны и санатории были закрыты и непонятно, на что были израсходованы данные средства», — заявил депутат.

Он говорит, что к нему поступает информация о нецелесообразном расходовании средств из госбюджета, а сам процесс выделения денежных средств произошел «незаконно» за подписью «неправомочных лиц».

Депутатская комиссия поручила правительству в течение недели разобраться с этим и предоставить отчёт к следующему заседанию.

Чем занимается ФОТ?

ФОТ (Фонд оздоровления трудящихся) входит в структуру негосударственной Федерации профсоюзов Кыргызстана (ФПК). Он не принадлежит государству.

Фонд занимается тем, что тратит полученные деньги на покупку путевок в санатории-профилактории, которые принадлежат ФПК — «Голубой Иссык-Куль», «Ыссык-Ата», «Джалал-Абад» и так далее.

Каждый кыргызстанец, который работает и платит налоги, каждый месяц платит 0,25% от зарплаты в ФОТ. Все, кто заплатил взнос, имеют право на путёвку в санаторий, но зачастую даже не знают об этом.

Существование ФОТа вызывает споры. Депутаты, госорганы и бизнес-сообщество не раз поднимали вопросы о его ликвидации. Они считают, что существование Фонда оздоровления трудящихся противоречит закону, а сам он тратит полученные деньги непрозрачно.

А в Федерации профсоюзов считают, что ФОТ нельзя ликвидировать, пока в стране сохраняются самые низкие зарплаты по СНГ, а власти не могут отправлять трудящихся на отдых и оздоровление за счет госбюджета.

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