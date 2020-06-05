ГКНБ задержаны четыре человека из бывшего и нынешнего руководства «НК «Кыргыз темир жолу», а также представитель компании-поставщиков. Их подозревают в «мошенничестве в особо крупном размере».

«АКС ГКНБ была выявлена коррупционная схема по выводу денежных средств из Госпредприятия “Национальная компания «Кыргыз темир жолу»”. Установлено, что ответственными лицами госпредприятия была налажена устойчивая схема при организации государственных закупок по завышенной стоимости с участием подконтрольных хозяйствующих субъектов, которые передавали откат в размере 15% от суммы заключенного договора бывшему руководству предприятия», – пояснили в ведомстве.

Судебная экспертиза и аудит Счетной палаты установила, что государству был нанесен «значительный материальный ущерб».

Ранее «Кыргыз темир жолу» уже становился частью скандала. В феврале этого года сотрудники военизированной охраны госпредприятия потребовали отставки своего руководителя Нурлана Тамаева. Они рассказали о массовых увольнениях, возможной продаже рабочих мест и непрофессионализме начальника.