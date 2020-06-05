В Иссык-Кульский областной суд подана апелляционная жалоба о незаконном задержании и возбуждении дела в отношении главы правозащитной организации «Вентус» Камиля Рузиева. Об этом сообщил сын правозащитника Азат Рузиев.

По его словам, адвокату не выдавали материалы дела «до последнего».

«Только вчера вечером удалось получить, а сегодня до 17.00 мы должны успеть написать апелляцию и подать ее. Мы до сих пор не можем получить протокол судебного заседания от 31 мая, несмотря на наши неоднократные заявления. Хотят хорошенько почистить протокол для фальсификации своего дела», — написал Азат Рузиев.

Он отметил, что Камиль Рузиев продолжает получать лечение в больнице. По его словам, Камилю Рузиеву требуется медицинская помощь не только из-за перенесенных голодовки, стресса и плохого уровня давления.

Азат Рузиев говорит, что его отец перенес острый бронхит, черепно-мозговую травму и другие переломы после того, как его избили сотрудник аппарата омбудсмена по Иссык-Кульской области вместе со своими сыновьями. Нападавшие хотели, чтобы Рузиев прекратил правозащитную деятельность.

Заявление Human Rights Watch

Тем временем международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала заявление в поддержку правозащитника.

«Кыргызские власти должны отменить приговор активисту Камилю Рузиеву в виде двухмесячного домашнего ареста, снять все ложные обвинения и расследовать заявления об угрозах со стороны местных спецслужб», – написано в заявлении.

Старший научный сотрудник Human Rights Watch по Центральной Азии Мира Риттманн отметила, что ранее Рузиев подал официальные жалобы на сотрудников спецслужб, поэтому ведомство отреагировало на это фиктивным уголовным расследованием.

«Вместо этого прокуратура должна провести тщательное и своевременное расследование жалобы Рузиева и любых злоупотреблений властью со стороны сотрудников службы безопасности, которые его арестовали», – сказала она.

В заявлении отмечено, что сотрудники Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) арестовали Рузиева возле здания суда города Каракола, в котором рассматривался его против ГКНБ и прокуратуры. Этот иск Рузиев подал за то, что ГКНБ не отреагировали на его жалобу угрозы со стороны местной милиции – «в том числе, под дулом пистолета».

Human Rights Watch также сообщили, что на суде 31 мая следователь признал, что на момент ареста Рузиев находился в розыске в качестве свидетеля.

«Он сказал, что теперь они изменили его статус на подозреваемого и занимались этим делом только по обвинению в подделке. Рузиев сообщил Human Rights Watch, что власти только сообщили ему, что изменили его статус подозреваемого непосредственно перед началом слушания», – отметили в правозащитной организации.

В обращении Human Rights Watch также говорится о том, что преследование Рузиева ГКНБ происходит на фоне «попыток парламента Кыргызстана принять поправки к закону об НПО, направленные на ужесточение контроля над гражданским обществом».

Как отметила правозащитная организация, общественное обсуждение законопроекта проводилось, когда в Бишкеке еще действовали ограничения из-за пандемии COVID-19. Из-за этого многие представители НКО и НПО, зарегистрировавшиеся для участия, не были допущены в здание парламента, что «подорвало целостность процесса».

На обсуждении представитель Генерального секретаря ООН в Кыргызстане Озонния Оджело заявил, что законопроект наложит «тяжелое бремя на организации гражданского общества», и призвала парламент «серьезно пересмотреть».

Эдуард Ауэр, посол Европейского Союза в Кыргызстане, также отметил, что «гражданское общество является важным партнером для ЕС», и что «важно, чтобы новое законодательство не усложняло их работу».

«Парламент должен отозвать законопроект, ограничивающий деятельность неправительственных групп и позволить правозащитникам и гражданскому обществу играть их важную роль в удовлетворении потребностей простых граждан и содействии демократическому развитию Кыргызстана», – сказала Мира Риттманн.

По ее словам, власти должны немедленно прекратить фиктивное расследование в отношении Камиля Рузиева и сделать так, чтобы ГКНБ «прекратил свою тактику запугивания» для свободного продолжения работы активистов.

Задержание правозащитника

Правозащитника Камиля Рузиева задержали 29 мая в Караколе на выходе из суда, в котором рассматривали его иск к сотрудникам ГКНБ и прокурору. Борца против пыток заковали в наручники и водворили в ИВС, утверждая, что у него нет документов и он останется там до установления личности.

Журналистам ГКНБ сообщил, что правозащитника подозревают в «Мошенничестве» и «Подделке документов». Уже на следующий день обвинение в «Мошенничестве» из дела исчезло, осталась лишь «Подделка документов». А следователь признал, что Рузиев в деле свидетель, а свидетелей не могут задерживать и водворять в изоляторы, это нарушение.

По словам юристов, дела о «Мошенничестве» и «Подделке документов» вообще не в компетенции ГКНБ, и в деле очевиден конфликт интересов.

Несмотря на нарушения, уже 31 мая суд признал задержание правозащитника законным. ГКНБ попросил посадить Рузиева под домашний арест и суд удовлетворил эту просьбу. После суда правозащитник попал в больницу из-за стресса и голодовки.