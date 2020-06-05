Ипподром «Ак-Кула» предлагают снести и построить на его месте новый, а также признать, что задние ипподрома утратило статус памятника архитектуры.

Проект постановление внесла на общественное обсуждение мэрия Бишкека.

В заключении межведомственной комиссии указано, что внешний и внутренний облик здания и трибун находятся в неудовлетворительном состоянии — это подтверждает, что здание ипподрома «Ак-Кула» утратило свою ценность.

«Физическая сохранность памятника находится в аварийном состоянии, и дальнейшая эксплуатация здания ипподрома «Ак-Кула» представляет угрозу безопасности и жизни людей», — говорится в заключении комиссии.

Комиссия также дала рекомендацию построить на месте старого ипподрома новый.

Новый ипподром планируют оборудовать наземными и подземными стоянками для авто, а также увеличат количество посадочных мест. Сейчас из-за аварийности здания это сделать невозможно. Об этом говорится в справке-обосновании.

Только на проектирование нового комплекса ипподрома мэрия Бишкека планирует потратить 19 миллионов сомов из местного бюджета.

Деньги на проектирование предусмотрены в титульном списке Управления капитального строительства.

В 2017 году правительство Кыргызстана хотело реконструировать ипподром за 650 миллионов сомов.

Возвращение «Ак-Кула»

Еще несколько лет назад за ипподром «Ак-Кула» судились и говорили о больших планах на его реконструкцию.

Ипподром 20 лет был в частной собственности. Сначала он был на базе Минсельхоза, но в 1997 году министерство отдало 80% доли на владение ипподромом акционерному обществу «Ак-Кула». В 1998 АО полностью приобрело ипподром и оформило его как частную собственность. Это при том, что еще в 1995 году ипподром должны были передать мэрии Бишкека.

Тему о возвращении ипподрома государству в парламенте начали поднимать еще в 2011 году, а в 2017 году «Ак-Кула» вернули мэрии Бишкека. На его территории хотели провести дорогостоящую реконструкцию, чтобы после ремонта на ипподроме было пять с половиной тысяч мест.