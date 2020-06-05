В Жогорку Кенеше 3 июня рассмотрели проект изменения в закон «О внешней миграции».

Во время рассмотрения законопроекта депутат Дастан Бекешев возмутился некоторыми поправками в закон «О внешней миграции».

По словам Бекешева, сотрудники десятого отдела МВД сами занимаются вымогательством денег у иностранцев, а иностранные граждане не могут обратится в милицию с заявлением из-за страха.

«Иностранцы боятся писать заявление в милицию, они нам рассказывают о фактах вымогательства, но до конца пойти не могут из-за страха, ваши сотрудники десятого отдела очень богатые люди», — сказал депутат.

Он заметил, что в закон хотят внести пункт, который позволит Министерству внутренних дел принимать решение о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства.

В поправках говорится, что материалы на выдворение оформляются органом в сфере внутренних дел или уполномоченным органом в сфере национальной безопасности.

Именно эти органы, согласно закону, будут принимать решение о том, выдворять иностранного гражданина из Кыргызстана или нет.

«Вы предлагаете норму, согласно которой правоохранительные органы могут без предписания выдворить иностранца из страны. Вы не должны брать на себя работу суда и самостоятельно принимать такие решение», — заявил Бекешев.

МВД в справке-обосновании утверждает, что изменения нужны для противодействия незаконной миграции, чтобы не допустить ухудшение миграционной ситуации в стране, так как в Кыргызстане отсутствует механизм привлечения к ответственности иностранных граждан, которые нарушают правила пребывания.

Несмотря на критику, депутаты приняли законопроект в первом чтении 4 июня.