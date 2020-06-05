На границе кыргызско-казахской границе на КПП «Ак-Тилек — Автодорожный» снова скопление большегрузных машин.

Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в Госпограничной службе, сообщив, что затор вызван не со стороны Кыргызстана.

«Надо отметить, что у водителей нет никаких претензий ни пограничникам Кыргызстана, ни пограничникам Казахстана. Они [водители] пересекают пограничный контроль беспрепятственно, но у них идут дополнительные проверки уже на территории Казахстана», — сказали нам в ведомстве.

Один из водителей рассказал, что заторы связаны с проверкой водителей на коронавирус.

«Все ссылаются на коронавирус, что проверка идет на Таможне. Налоговая сильно задерживает. Когда сюда заезжал, это заняло 1,5 часа. Пробка почти 7 км. Дня 3-4 точно буду стоять», — сказал он изданию «Тазабек».

Заторы больше двух недель

Затор большегрузных фур наблюдался на КПП «Ак-Тилек — Автодорожный» еще 16 мая.

Тогда на границе скопилось около 150 машин, а в погранслужбе Кыргызстана сообщили, что на скорость движения машин влияет обязательная проверка на коронавирус, которую проводят въезжающим.

Тестируют на коронавирус как въезжающих в Кыргызстан, так и въезжающих в Казахстан. Минздрав считает дальнобойщиков «группой риска».

Затор сохранялся и на 26 мая, тогда водители на своих фурах стояли в очереди длинной в несколько километров. Водители, которые везли скоропортящиеся продукты, жаловались, что несут убытки.

После продолжительного затора на кыргызско-казахской границе вице-премьер-министр Кыргызстана Эркин Асрандиев 4 июня поехал на КПП «Актилек – Автодорожный», чтобы проверить ситуацию на месте.

Правительство пытается решить проблему

По словам Асрандиева, ситуация на границе уже стала критической, а заторы связаны с медленной проверкой с казахской стороны.

«Я лично ознакомился с процедурой прохождения водителей на границе из Казахстана в Кыргызстан. Заключается она в паспортном контроле, сборе анкетных данных медицинскими работниками для дальнейшего контроля, сдачи анализа на наличие вируса и далее грузоперевозчик на территории Кыргызстана ожидает результаты теста. Порядок выезда тоже несложный. А вот с казахской стороны все проходит медленно», — сообщил вице-премьер.

Он добавил, что Кыргызстан работает с прошлого года по регламенту ЕАЭС над тем, чтобы устранить проблему.

«Мы с прошлого года в рамках регламента ЕАЭС обращаемся в Коллегию, так как ситуацию расцениваем, как барьер. И это противоречит нашим внутрисоюзным договоренностям. Будем надеяться, что в ближайшее время вопрос будет решен», — сказал Асрандиев.

В Казахстане на заявление Асрандиева ответили так:

«В целях защиты экономических интересов государства и снижения теневого оборота товаров с начала 2019 года на границе со странами ЕАЭС КГД МФ РК осуществляет мониторинг перемещаемых грузов. Выявлено оформление 10,3 тысячи товаросопроводительных документов на подставных лиц и банкротов, более 13 тысяч фактов лжетранзита», — утверждает Комитет госдоходов. По информации ведомства, за сутки границу пересекают порядка 200 автомобилей.

Кыргызстан призвали принять меры по сокращению теневого оборота.