Пресс-служба МВД 5 июня сообщила, что недалеко от села Кун-Туу Сокулукского района задержаны подозреваемые в похищении человека.

Милиция утверждает, что в начале июня узнала о похищении мужчины с одного из рынков Бишкека — по информации правоохранителей, с ним хотели расправиться, он ранее был судим.

«Оперативники вычислили местонахождение, подозреваемые лица были застигнуты в момент совершения противоправных деяний. Задержаны четверо граждан, являющиеся уроженцами Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областей, все они ранее неоднократно судимы, один из них состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки (ОПГ)», – сообщили в МВД.

Похищенный был сильно избит — повреждения оценили, как тяжкие, его госпитализировали.

Четырех задержанных водворили в изолятор временного содержания, факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Похищение человека». Проводится досудебное расследование.