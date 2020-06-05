Сооронбай Жээнбеков подписал поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, по которым дополнены условия для задержания подозреваемого в домашнем насилии.

По законопроекту изменяется всего одна статья — 504 — она дополняется подпунктом 3.1, в котором прописаны основания для задержания лица, подозреваемого в совершении семейного насилия на 48 часов.

Теперь правоохранительные органы должны задержать подозреваемого в домашнем насилии, если подозреваемый представляет угрозу жизни и здоровью потерпевшего и других членов семьи, находится в состоянии алкогольного опьянения и может продолжить совершать издевательства, угрозы и побои.

Как пишут инициаторы поправок, после введения новых кодексов сотрудникам ОВД стало сложнее реагировать на семейное насилие, так как закон позволял задерживать лиц, совершивших семейное насилие только в исключительных случаях.

Но ни в нормативно-правовых актах, ни в постановлениях Верховного суда, не было пояснений, что можно расценивать «исключительным случаем».

Парламент принял закон 30 апреля.

Ситуация с домашним насилием в Кыргызстане

Власти Кыргызстана обратили внимание на проблему домашнего насилия в стране и пообещали открыть в Бишкеке и Оше государственные кризисные центры для пострадавших.

Депутаты парламента предложили ужесточить наказание за семейное насилие, так как сейчас насильник отделывается лишь штрафом. Эти обсуждения произошли на фоне ряда смертей женщин после избиения мужей в январе 2020 года — еще одна попала в больницу с ожогами после того, как муж облил ее бензином и поджег.

По информации генпрокуратуры, в 2019 году по Кыргызстану было зарегистрировано 6145 фактов семейного насилия. Во многих случаях от семейного насилия пострадали женщины — 5659. Число мужчин почти в 11 раз меньше — 486.

649 случаев из вышеперечисленных фактов были зарегистрированы в ЕРПП. Из них четыре факта по было зарегистрировано по статье «Убийство», 451 «причинение тяжкого и менее тяжкого вреда здоровью» и шесть по статье «насилие и действие сексуального характера». Остальные 5496 фактов были зарегистрированы по статьям, предусмотренным кодексом о проступках.

Что делать, если вас избивают в семье?

В Кыргызстане каждая четвертая женщина страдает от домашнего насилия. Большинство женщин Кыргызстана — 83 процента — хоть раз пережили психологическое, физическое и сексуальное насилие в семье. Об этом говорит исследование Ассоциации кризисных центров.

Если вы страдаете от систематических избиений в семье или знаете о подобных случаях у близких или знакомых, по закону о домашнем насилии вы можете обратиться в милицию — и те обязаны зарегистрировать ваше обращение и выдать охранный ордер пострадавшему лицу. Вот как работает этот закон: