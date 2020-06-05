Сестра убитого Улана Салянова Чынара Турдалиева сообщила «Азаттыку», что 4 июня гособвинение попросило дать пожизненный срок подозреваемым в убийстве ее брата.

Следующее заседание Первомайского районного суда по делу, на котором выступят с последним словом двое подсудимых, состоится 3 июля.

Брат депутатки Аиды Саляновой Улан был убит ночью 6 ноября 2017 года. Три человека в масках проникли в частный дом убитого в селе Кок-Жар, застрелили мужчину и скрылись.

Полтора месяца спустя — 27 декабря — был задержан один из основных подозреваемых в убийстве Салянова. При нем был пистолет Макарова с тремя магазинами патронов и стертыми номерами.

По данным милиции, задержанный «был знаком» с убитым Саляновым и до этого четыре раза был судим за грабеж, разбой, хулиганство и кражу.

Второго соучастника нападения объявили в международный розыск, после чего он был заключен под стражу российскими милиционерами в Москве 17 января 2018 года. Его этапировали в Бишкек в мае 2019 года.

Третий подозреваемый в соучастии в убийстве Салянова еще не доставлен из Екатеринбурга, в котором его задержали в августе 2018 года.

Не-политическое убийство

Аида Салянова считает, что ее брата убили по политическим мотивам. Она связала бывшего главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева с одним из подозреваемых в убийстве. По ее мнению, Сегизбаев поддерживал организатора нападения.

Ранее МВД утверждал, что убийство не носит политический характер и основной версией следствия установил «разбой с ограблением».