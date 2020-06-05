Шесть политических партий Кыргызстана сообщили о создании нового объединения «Ата Мекен Жаны дем». Обновленным составом они будут участвовать в избирательных кампаниях и готовиться к предстоящим выборам осенью 2020 года.

Соглашение о сотрудничестве и объединении подписали Омурбек Текебаев («Ата Мекен») , Темир Сариев («Акшумкар»), Рыскелди Момбеков (СДПК), Тилек Токтогазиев (молодёжное движение «Жаны дем»), Азамат Темиркулов («Зеленый альянс Кыргызстана») и Жанар Акаев (КЛДП).

«Наш альянс – это не только предвыборный проект. Да, мы идем на выборы единым фронтом и будем участвовать в таком формате в избирательных кампаниях всех уровней. Вопрос в том, для чего мы хотим оказаться во власти. Мы объединяемся под слоганом «Жаны Дем», или «Новое Дыхание», и наша цель – обновление политических сил, способное вдохнуть новые силы в наш Кыргызстан», — говорится в соглашении.

Таким образом, собрав в единую группу как новых, так и старых политиков, партия планирует проводить «реальные изменения» в стране и сотрудничать с гражданским обществом.

«В нашем объединение есть оптимальное сочетание опыта и современных подходов, нового свежего взгляда и политической мудрости. Мы – консерваторы во всем, что касается сохранения традиционных ценностей и уникальной культуры нашего народа и реформаторы во всем, что направлено на развитие страны», — отмечается в документе.

Парламентские выборы в Кыргызстане по графику должны будут пройти в октябре 2020 года.

О членах нового объединения

Почти все члены нового объединения — это действующие политики, лидеры партий или те, кто вообще не был политиком.

Среди них выделяется предприниматель Тилек Токтогазиев, лидер молодёжного движения «Жаны дем». У него нет политического опыта, но он предлагал свою кандидатуру на должность министра сельского хозяйства. У Токтогазиева успешный опыт в тепличном бизнесе.

В стремлении возглавить министерство его поддержала партия «Бир Бол», и в итоге ему предложили должность замминистра сельского хозяйства, однако он отказался — сказал, что не может быть заместителем человека, который за пять лет не смог осуществить реформы.

«Новое объединение «Ата Мекен Жаны Дем» станет симбиозом молодых и прогрессивных с опытными политиками Кыргызстана», — сказал Токтогазиев в интервью Reporter.kg.

Другой член объединения — Рыскельди Момбеков — недавно сложил обязанности зампреда партии СДПК и приостановил членство в политсовете. Однако он всё ещё остаётся членом СДПК. При этом на последнем политсовете он заявил, что не намерен участвовать в партии, где нет единения.

Конфликты в этой партии начались ещё при президентстве Атамбаева, но раскол партии случился после его ссоры с Жээнбековым. К июню 2020 года партия поделилась уже на три части: СДПК, СДПК без Атамбаева и СДК.

Ещё один член нового объединения «Ата Мекен Жаны Дем» — Омурбек Текебаев — основатель партии «Ата Мекен». Он был депутатом парламента шести созывов.

В феврале 2017 года на него возбудили уголовное дело, обвинив в получении взятки в 1 млн долларов. Тогда его признали виновным и приговорили к 8 годам лишения свободы.

Позже Первомайский райсуд Бишкека отпустил политика из колонии под домашний арест. Пока Текебаев был в заключении, партией руководил Алмамбет Шыкмаматов. Но после возвращения Текебаева у двух лидеров произошел конфликт и Шыкмаматов покинул партию.

Жанар Акаев — в прошлом журналист и член СДПК. Из партии его выгнали из-за участия в марше за свободу слова. Он при этом остался депутатом.

В феврале 2020 года он присоединился к партии либерал-демократов (КЛДП), в которой состоял ещё до работы журналистом.

По словам Токтогазиева, в «Жаны Дем» именно Жанар Акаев будет лидером предвыборной гонки.