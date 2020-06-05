В Ошской межобластной больнице умерла 34-летняя пациентка, а в Наццентре фтизиатрии — 82-летняя пациентка.

Женщина 1938 года рождения проживала в Бишкеке — ее госпитализировали 31 мая. Она заразилась после вспышки на заводе «Автомаш», где работала ее дочь.

Кроме COVID-19 у нее был сахарный диабет, гипертония, она была в тяжелом состоянии, у нее развилось полиорганное поражение и лечение не помогло.

Женщина 1986 года рождения из Оша поступила в больницу 22 мая — у нее был миелобластный лейкоз. 30 мая ее проверили на коронавирус, потому что она была контактным лицом — и 31 мая заражение подтвердили и перевели ее в инфекционное отделение.

4 июня ее состояние ухудшилось. У нее развилась двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, септический шок. Спасти ее не удалось.

Итого число смертей среди зараженных COVID-19 достигло 22 случаев, среди погибших два врача.