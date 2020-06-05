За сутки коронавирус обнаружили у 37 человек. У 14 в Бишкеке, семи в Чуйской области, шести в Нарынской, пяти в Ошской, трех в Иссык-Кульской, и по одному в Оше и Баткенской области.

17 человек — вернувшиеся из других стран, в основном России. Еще 12 случаев заражения — это контактные лица. В восьми случаях источник инфекции не установлен.

Из этих 17 прибывших пять прилетели из Москвы, семь вернулись из Оренбурга — все находились в обсервации и коронавирус обнаружили у них после повторных тестов.

В пяти случая коронавирус обнаружили у дальнобойщиков. Минздрав называет их «группой риска», которую обязательно проверяют.

Шесть из новых зараженных — это медики. Три в Нарынской области, двое в Бишкеке и один в Оше. Кроме того, два медика выздоровели и их выписали из больниц в домашний карантин.

Всего среди медиков 378 случаев заражения, две смерти, 272 выздоровления.

Всего за минувшие сутки выздоровели 48 человек — их выписали из больниц с отрицательными тестами на коронавирус. 29 из них в Нарынской области, девять в Оше, семь в Бишкеке, два в Ошской области и один в Джалал-Абадской.

Умерли за минувшие сутки два пациента — 34-летняя женщина в Оше и 82-летняя в Бишкеке.

Всего в стране 1936 случаев заражения, из них умерли 22 человека, выздоровели 1340 человек, получают лечение 574 человека — из них трое в реанимации.