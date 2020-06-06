Правозащитник из Каракола Камиль Рузиев, известный своей борьбой против пыток, обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову из-за уголовного дела, которое против него возбудили.

О чем просит Рузиев?

Рузиев записал обращение, находясь в палате Иссык-Кульской областной больницы, где получает лечение.

Правозащитник говорит, что его дело сфальсифицировали.

«Ранее я неоднократно обращался к вам — в аппарат президента, Жогорку Кенеш о том, что дело было сфальсифицировано и не имеет никакой почвы. Уважаемые власти! Я прошу восстановить мои грубо нарушенные права и реабилитировать меня. Мои жалобы на бездействие прокуратуры Иссык-Кульской области и СО ГКНБ, неоднократные, в Каракольский городской суд связаны с досудебным производством в отношении милиционера ОВД города Каракол Токушева, который 10 июня, 12 июня, 4 ноября оказывал на меня физическое и психическое давление с угрозами убийства в здании ОВД», — говорит Рузиев.

Следователь Токушев был уволен из МВД, но не понес ответственности — а получавший угрозы Рузиев так и не был признан потерпевшим.

Рузиев считает, что именно его жалобы на бездействие правоохранителей настоящая причина возбужденного на него в течение двух дней дела.

Что за дело?

Правозащитника задержали 29 мая после заседания суда, на котором рассматривали его иск к сотрудникам ГКНБ и прокурору Иссык-Кульской области. По словам следователя, он был свидетелем по одному из дел — но его заковали в наручники, посадили на двое суток в изолятор, а журналистам разослали пресс-релиз, согласно которому борца против пыток подозревали в «Мошенничестве» и «Подделке документов». При этом ведомство не должно заниматься делами по этим статьям — это не в их компетенции.

Уже на заседании суда стало известно, что статья «Мошенничество» из дела исчезла, осталась «Подделка документов» — касается это медсправок, которые выдали Рузиеву. У правозашитника ухудшилось здоровье, потому что ранее он был избит сотрудником аппарата омбудсмена и его сыновьями. Сын Рузиева сообщил, что эти люди уже покинули страну. Правозащитник посещал врачей — он настаивает, что выданные ему справки настоящие.

Правозащитники и гражданское общество связывают задержание Рузиева с его правозащитной деятельностью — следователь, участвовавший в задержании, коллега сотрудника ГКНБ, на которого подал иск правозащитник. На суде 31 мая, несмотря на все нарушения, приняли решение о домашнем аресте правозащитника на два месяца.

После суда ГКНБ выпустил видео, в котором бывшие подзащитные Рузиева рассказывают о мошенничестве с его стороны — хотя статью о мошенничестве из дела уже убрали. Правда в тот же день одна из героинь созналась, что сотрудники ГКНБ увезли ее в неизвестное место, допросили и вынудили участвовать в видео, но она претензий к Рузиеву не имеет.

Сын Рузиева опубликовал еще несколько видео людей, рассказавших, что правозащитник им помогал, а не обманывал — но потом люди стали жаловаться на агрессию со стороны ГКНБ, и сын правозащитника для безопасности людей был вынужден убрать видео из публичного доступа.