Республиканский штаб сообщил, что коронавирус обнаружили у еще 11 медиков — так число заражений достигло 380 случаев.

Семь медиков заразились в Оше, два в Бишкеке и по одному в Нарынской и Чуйской областях. Один медик за эти сутки выздоровел.

Из общего числа заражений среди медиков — 380 случаев — выздоровели уже 273, а умерли два специалиста.

Зараженным медикам, а также семьям погибших врачей, полагается компенсация — в 200 тысяч и миллион сомов. Кому выплачивать решает комиссия минздрава. У некоторых зараженных медиков от коронавируса умерли члены семьи — заразились от медработника, но в этом случае компенсация не полагается.

Правительством на компенсации было выделено всего 50 миллионов сомов и на 380 случаев суммы не хватит. «Клоопу» в правительстве сказали, что если Минздрав запросит — выделят дополнительную сумму на выплаты. За время пандемии очаг заражения появлялся в самых разных больницах в разных регионах — в роддомах, областных больницах, детских центрах, поликлиниках, онкоцентрах, инфекционной больнице.