В суд на депутатов и спикера парламента Дастана Джумабекова подали юристы партнерской группы «Прецедент», «Ассоциация Смарт жаран» и общественный фонд«Голос свободы». Об этом 24.kg сообщил юрист Нурбек Токтакунов.

Причина иска — нарушения, допущенные при рассмотрении поправок в закон об НКО — их уже приняли в первом чтении. Например, нарушение закона о регламенте.

Один из исков касается нарушений при рассмотрении законопроекта комитетом по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.

Еще один иск касается нарушений, допущенных спикером Дастаном Джумабековым.

Поправки в закон об НКО

Парламент всеми силами пытается продвинуть поправки в закон об НКО, во многом списанный с российских законов. Законопроект якобы должен усилить прозрачность работы НКО, да не всех — политических и религиозных организаций это не коснется.

Инициаторы закона апеллируют тем, что он якобы повысит доверие к НКО — но в обществе доверие к НКО выше, чем доверие к политикам. Кроме того в законе нет логической связки, объясняющей, каким образом повысится доверие к НКО.

По сути законопроект направлен на бюрократизацию работы некоммерческих организаций — а это благотворительные фонды, организации, защищающие права человека, предоставляющие помощь пострадавшим от беззакония.

Если сравнивать с российским законом, откуда многое было скопировано, то он тоже подавался как закон о прозрачности и усилении доверия, но в результате неугодные НКО стали объявлять иностранными агентами, давить на них, мешать их деятельности.

Инициатор законопроекта Бактыбек Райымкулов помогает родному району за счет НКО, а еще одна сторонница «немедленного» принятия закона Евгения Строкова сама обладает НКО, которое не указано в ее декларациях.

Этот закон, в случае принятия, может значительно усложнить работу более 18 тысяч некоммерческих организаций по всей стране.

НКО помогают, а иногда и полностью берут на себя решение тех проблем, с которыми не справляется государство.

Некоммерческие организации восполняют пробелы в школьном и высшем образовании, помогают пострадавшим от домашнего насилия и милицейского беспредела, наблюдают за прозрачностью выборов и следят за работой государственных органов.

Подробнее о законопроекте: