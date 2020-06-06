24.kg опубликовал видео шума от предположительного бунта в СИЗО-1 5 июня.

Издание сообщило, что заключенные бунтовали около получаса. Ссылаясь на собственные источники, СМИ написало, что протест был связан с недопониманием между заключенными и сотрудниками изолятора. А ссылаясь на ГСИН, что «стук об железные предметы — обычный случай, когда заключенные хотят «сломать режим», то есть отказываются подчиняться распорядку СИЗО».

Но уже 6 июня в ГСИН «Клоопу» опровергли, что в СИЗО-1 был бунт.

«Вчера 5 июня 2020 года у одного из заключенных был день рождения. Так как заключенные между собой не имеют возможности голосовых контактов, вечером до объявления «отбоя» выразили солидарность в знак поздравления и стучали по дверям, после чего согласно распорядку дня администрацией СИЗО-1 было объявлено «отбой». Подобные случаи имеют место в пенитенциарных системах всего мира», — утверждает ГСИН.