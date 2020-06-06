Минздрав опубликовал видео из Ошской межобластной клинической больницы. В ней 3 июня хирурги Кенеш Ташиев и Сыргак Бакиров, а также анестезиолог Толкун Орозбаев, провели операцию по удалению гангренозного аппендицита пациенту с COVID-19. Сейчас пациент в тяжелом состоянии, но стабилен.

«Когда нет времени ждать, врачи продолжают экстренно оказывать помощь несмотря ни на что. Несмотря на объявленную пандемию, которая требует быть предельно осторожными и работать исключительно в средствах индивидуальной защиты, в которых очень трудно работать, наши медики продолжают проводить операции, спасая жизни больных с коронавирусной инфекцией, у которых на фоне вируса развиваются другие сопутствующие болезни», — сообщило министерство.

Днем ранее Минздрав сообщал об операции 4-летнему ребенку, контактировавшему с зараженными — но его результаты на коронавирус пока не были известны. У мальчика была аневризмальная костная киста и он нуждался в операции.

Эту операцию провели в Национальном центре онкологии и гематологии хирурги Алмазбек Бабалаев и Сабина Абдрасулова, а также анестезиолог Нурзат Жумалиева.

