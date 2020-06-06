Общественная деятельница и учредительница благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер вступилась за кыргызский детский хоспис, претензии к которому озвучивала депутатка Евгения Строкова.

«У друзей в Киргизии этой весной случилась беда. Первый детский хоспис в Бишкеке обвинили в незаконной работе — нет лицензии на лечение, а значит, обезболивающие средства и аппараты ИВЛ выделять хоспису не должны. Об этом заявила депутат Евгения Строкова — на заседании в парламенте, во всеуслышание; так громко, что долетело до Москвы», — пишет Федермессер.

Депутатка Строкова не понимает работы хосписа — думает, что там лечат детей, когда там получают паллиативную помощь. Минздрав после ее выпада пояснил, что в Кыргызстане нет лицензии на работу хосписов. Также хоспис посетили два депутата, которые хорошо оценили его работу — они не имеют к нему претензий.

«Первый детский хоспис — наши стопроцентные единомышленники, люди, которые разделяют философию паллиативной помощи, которым близки ее профессиональные стандарты. (…) Я всегда считала, что непонимание того, что паллиативная помощь — больше чем лечение, может привести к катастрофе. Непонимание, зачем хоспису обезболивающие препараты. Непонимание, зачем стационару, заботящемуся о сотнях подопечных, нужно здание. Последствия такой катастрофы — это необезболенные тяжелобольные дети, брошенные семьи, очень много боли и горя.

Чтобы этого не произошло, к истории подключились СМИ — и местные, и федеральные. Всё мировое профессиональное сообщество встало на защиту бишкекского хосписа. Храброго и невиновного. Так нельзя. Не разбираться в сути, в основах — нельзя. Особенно, имея власть и право голоса», — считает российская благотворительница, которая пользуется в России большим уважением и имеет хорошую репутацию.

Нюта Федермессер сообщила, что она и ее проект «Регион заботы» подготовили письмо на имя кыргызского премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева «с просьбой внимательно разобраться в истории и посодействовать учреждению, которое помогает сотням семей с тяжелобольными детьми жить до конца — без боли, одиночества и страха».

«Бишкеку очень повезло — пришедшие в гости к хоспису депутаты оказались человечными и профессиональными, они честно констатировали, что в Киргизии пока нет возможности получить лицензию на оказание паллиативной помощи. Та правовая форма, которая сейчас используется, и есть единственно правильная. Врачи являются волонтёрами, наркотические обезболивающие выписываются через государственные учреждения здравоохранения, а сам хоспис оказывает социальную, а не медицинскую помощь.

Условия в хосписе хорошие — гости увидели это своими глазами. Кроме того, Минздрав предложил подписать с хосписом меморандум о сотрудничестве. До этого хоспис сотрудничал только с Минсоцразвитием. Это очень большая победа маленького хосписа над глупостью и непрофессионализмом. С таким отношением к важным социальным темам страшно не будет ни семьям, ни сотрудникам, ни волонтерам — никому», — порадовалась за хоспис Федермессер.

Она также сказала, что вместе со своим проектом не перестанет помогать кыргызскому хоспису и обмениваться опытом паллиативной помощи.

Срокова против хосписа

В середине мая Евгения Строкова раскритиковала деятельность Общественного Фонда «Первый детский хоспис». Она поинтересовалась, почему он занимается лечением больных детей без лицензии (как мы писали выше, это не так, а лицензии на деятельность хосписа не существует), и напомнила, что здание принадлежит государству.

Тогда же стало известно, что здание у хосписа хотят отобрать.

«На заседании социального комитета ЖК произошло заранее подготовленное представление. Главные действующие лица спектакля: Строкова, Тилеков, Каратаев, Байзакова, Самигулина, Исмаилова. Во главе со Строковой эта кучка пытается обвинить Детский хоспис в том, что мы попросили расходники для ИВЛ нашему подопечному ребенку у Минздрава. Ссылаясь на это они пытаются сейчас отобрать здание хосписа!» — написала 11 мая на своей странице в фейсбуке глава хосписа Динара Аляева.

Но ни комиссия Минздрава, ни коллеги Строковой — депутаты Дастан Бекешев и Экмат Бейбакбаев — не нашли нарушений работы хосписа. Теперь Минздрав заключит с хосписом меморандум о сотрудничестве.

Это был не первый выпал Строковой против хосписа и других подобных организаций. Когда у нее обнаружили незадекларированный фонд с возможным оборотом в два миллиона долларов, она заявила, что это «заказ» организаций, которые помогают онкобольным.