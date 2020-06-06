По делам о продаже радиочастот уже задержали бывшую директрису Госагентства связи Наталью Черногубову, сотрудников ГКНБ и директора по стратегии и развитию компании «Ала-ТВ» Дмитрия Ветлугина.

Представители закона и депутаты рассказывают о большом ущербе, нанесенном бюджету. Парламентарии призывают расследовать, не связаны ли с продажей радиочастот крупные чиновники — премьер Мухаммедкалый Абылгазиев и заместитель управделами президента Нурбек Мамбетакунов.

Но вот стали высказываться о деле и представители бизнеса — и их точка зрения разительно отличается.

Вторичный рынок

Аскар Сыдыков в центре

Исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков заявил, что с точки зрения закона в продаже радиочастот от одной компании другой нарушений нет.

«Сделка между «Ала-ТВ» и «Билайн» — это пример покупки частот на вторичном рынке. С точки зрения закона все в порядке. И поэтому мы задаемся вопросом, с чего вдруг в сделку бизнеса вмешалась Генпрокуратура. Нужно понимать, что у нас в стране не так много крупных инвесторов, важно показать, что закон защищает их интересы», — считает он.

Уголовное дело, задержания и интерес к вторичной продаже радиочастот по мнению Сыдыкова — это необоснованное вмешательство в дела частного бизнеса.

Айбек Куренкеев

Ранее депутат Акаев говорил, что бюджету нанесли ущерб в пять миллиардов сомов. Глава Ассоциации операторов связи Айбек Куренкеев не понимает, откуда взяты эти цифры.

«Честно говоря, мне непонятно, откуда взяты такие оценки по стоимости данного ресурса. Если бы имеющийся у «Ала-ТВ» радиочастотный ресурс (100 Мгц в диапазоне 2300-2400 МГц для LTE TDD) был бы выставлен государством на аукцион, то стартовая цена этого ресурса составила бы 31 млн 40 тысяч сомов», — говорит он.

По информации «Акчабара», «Ала-ТВ» продала «Билайн» за $1.8 млн не только частоту, но и оборудование, команду, контракты.

Премьер-министр Абылгазиев ранее озвучил мнение, что частоты нужно возвращать государству, если компании ими не пользуются, а затем продавать их через аукцион.

«Акчабар» пишет, что правительство не могло претендовать на прибыль с лицензии, которой владела компания «Ала-ТВ».

«В законе прописано, что ГАС [Госагентство связи] может забрать лицензию у держателя и выставить ее на аукцион только в том случае, если частота долгое время остается неиспользуемой. В случае с «Ала-ТВ» данная практика не может быть применена, так как компания активно пользовалась приобретенным активом», — пишет издание.

Дело о радиочастотах. Всего по два

Известно, что дел о радиочастотах несколько — в рамках одного из них высказывались подозрения в адрес премьера. Также должно быть другое дело — о нем сообщал генпрокурор Откурбек Джамшитов. Это старое дело, которое решили возобновить.

Информация о делах изрядно перепутана — получается один клубок по делу о радиочастотах. Генпрокуратура пообещала в понедельник, 8 мая, дать журналистам уточнение, что и какого дела касается — обвинения, цифры, задержания.

Депутат Жанар Акаев в своих претензиях упоминает два факта продажи радиочастот — один касается казахской компании. Также Акаев упоминает продажу 200 МГц за 700 сомов. У «Ала ТВ» имелись только 100 МГц.

Абылгазиев говорит о 1000 сомах — но это не продажа, а аренда радиочастот.

«Было, что и за 1000 сомов продавали. Но не в собственность, это была аренда. Получается, что продают те, кто брал частоты во временное пользование», — говорил премьер. Он же упоминает две компании, продавшие радиочастоты, которые якобы брали в аренду.

Одна из них, очевидно, «Ала Тв».

«Получается, что продают те, кто брал частоты во временное пользование. А именно две компании.(…) Позже по этим фактам было возбуждено уголовное дело и шли следственные действия. Компания «Ала-ТВ» получила частоты для вещания в 1998 году. Позже она продала их компании «Билайн». Это неправильно», — говорил премьер.

Так как «Билайн» покупатель частот «Ала ТВ», есть еще компания, продавшая радиочастоты еще кому-то. Судя по заявлению Акаева, покупателями этих частот выступили неназванные казахские компании.

Еще до выступления Акаева и его претензий в адрес премьера — он попросил правоохранительные органы проверить Абылгазиева на причастность к сделкам, — представители правительства встречались с казахскими компаниями.

Вице-премьер Эркин Асрандиев 15 мая провел встречу с представителями компании «Верный капитал» и «Скай Мобайл».

По данным правительства, на этой встрече обсуждался вопрос вокруг деятельности компании «Скай Мобайл» в Кыргызстане и радиочастоты.

Правительство настаивает, что Абылгазиева на встрече не было — тогда он все еще работал, а позднее, 27 мая, из-за дела о радиочастотах он ушел в отпуск и пока неизвестно, когда он вернется к работе. Его обязанности исполняет вице-премьер Кубатбек Боронов.