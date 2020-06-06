Уже несколько недель на КПП Ак-Тилек наблюдаются заторы — машины движутся, но медленно. Причины разные — это и проверка на коронавирус, и дополнительные проверки со стороны Казахстана — там говорят, что проводят «мониторинг».

И хотя кыргызская и казахская делегации встречались, ощущения от встречи у них видимо разные.

Что говорит Кыргызстан

По информации кыргызского правительства в 8-километровой пробке стоят более 500 грузовых машин. Машины стоят в заторе по 3-4 суток.

Из-за этого кыргызская и казахская делегации провели 3 июня хронометраж — и оказалось, что казахскую границу автомобили проходят гораздо дольше.

«В течение трех часов хронометража из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику въехало 61 автотранспортное средство, из Кыргызской Республики в Республику Казахстан выехало 21 автотранспортное средство», — утверждает правительство.

Правительство сообщило, что «скопление образовалось по вине казахстанской стороны» — и что Казахстан это признал.

«Результаты хронометража свидетельствуют о нарушении казахстанской стороной ранее достигнутых договоренностей и положений Договора о ЕАЭС», — говорит кыргызское правительство.

А что говорит Казахстан?

Казахстан утверждает, что проверки на границе проводятся для защиты экономических интересов.

«В целях защиты экономических интересов государства и снижения теневого оборота товаров с начала 2019 года на границе со странами ЕАЭС КГД МФ РК осуществляет мониторинг перемещаемых грузов. Выявлено оформление 10,3 тысячи товаросопроводительных документов на подставных лиц и банкротов, более 13 тысяч фактов лжетранзита», — сообщил ранее Комитет государственных доходов Министерства финансов.

КГД утверждает, что Кыргызстан «вместо конструктивного диалога» обостряет ситуацию. Пробку ведомство связывает с началом сезона плодоовощной продукции, возобновлением торговли с КНР и приостановлением работы пяти других автомобильных пунктов пропуска.

Вот как описывает встречу 3 июня КГД:

«Кыргызская сторона в момент проведения хронометража утверждала, что после сдачи ПЦР-тестов водители выпускаются в РК без ожидания результатов, лишь заполнив анкету. В этой связи возникает вопрос: зачем это делать на пункте пропуска? Казахстанской стороной данный тест проводится за пределами пунктов пропуска, чтобы не создавать очередь на границе. Кроме того, недовольство водителей Кыргызстана вызывают действия группы лиц, так называемых толкачей, предоставляющих услуги прохождения без очереди, по встречной полосе».

Казахстан призвал Кыргызстан «принять совместные меры по организации цивилизованной торговли и сокращению теневого оборота в интересах бюджетов и бизнеса».

На это кыргызское правительство ответило так:

«Кыргызско-китайская государственная граница была закрыта с 24 января 2020 года. Таким образом опасения казахстанской стороны относительно теневого реэкспортного товара из Китая излишни. Кыргызская сторона призывает казахстанскую сторону не создавать соответствующие барьеры».