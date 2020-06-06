Минздрав сообщил о еще 38 пациентах с COVID-19. 11 из них в Оше, 10 — в Чуйской области, девять в Бишкеке, три — в Нарынской, по два в Ошской и Джалал-Абадской и один в Баткенской.

Три случая заражения — завозные. 29 — контактные, находились в домашних карантинах и обсервациях. Заражение у них обнаружили только после повторного анализа ПЦР.

В шести случаях источник инфекции не установлен. Все эти люди из Бишкека, ведется эпидемиологическое расследование.

За сутки после выздоровления выписаны 20 человек. 14 в Бишкеке и по три в Нарынской и Ошской областях.

Общее число заражений по стране — 1974, из них выздоровели 1360, получают лечение 592 (двое в реанимации), 22 умерли.