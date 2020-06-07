По информации «Акипресс», верховный суд принял окончательное решение по поводу лишения свободы одного из мужчин, обвиненных в 2019 году в похищении ребенка.

Решение окончательное — а значит обжалованию не подлежит. Суд оставил в силе решение двух предыдущих инстанций — это 7,5 лет лишения свободы.

Первая инстанция — Иссык-Атинский районный суд — приняла такое решение еще в июле 2019 года. В том же году было совершено похищение ребенка.

12-летнего Даниила Браилкина похитили в апреле 2019 года — его похищение попало на камеры видеонаблюдения. На видео было видно, что к нему подъехала машина такси, после чего мальчика силой поволокли туда.

По данным милиции, оперативники задержали первого подозреваемого, подробно изучив записи видеокамер. Во время допроса задержанный рассказал, где находился похищенный мальчик и второй подозреваемый.

Милиция нашла мальчика в тот же день в подвале на окраине Бишкека. На допросе мужчины сказали, что похитили мальчика, чтобы получить выкуп и таким образом «отработать долги».