«Азаттык» опубликовал комментарии дальнобойщиков, недовольных «избирательным отношением» на пункте пропуска «Иркештам». Согласно этой информации, там пропускают только машины китайской компании «Абу-Сахий».

«Представитель компании «Абу-Сахий» привез к Ошской областной администрации 1-2 машины с грузом и сказал, что это гуманитарная помощь. Это фактически можно назвать взяткой. Возможно это стало причиной или имеется другая заинтересованность? Потому что, если на сегодня из Китая в Кыргызстан заезжают 30 грузовых фур, то 20-25 из них принадлежат компании «Абу-Сахий». Остальные водители по 10-15 дней вынуждены ждать разрешения на проезд», — сообщил изданию один из дальнобойщиков.

Ранее действительно сообщалось о том, что «Абу-Сахий» оказал гумпомощь Кыргызстану на сумму в 531 тысячу долларов. Полномочный представитель правительства КР в Ошской области Узарбек Жылкыбаев настаивает, что компания не пытается извлечь из помощи выгоду, а водители «Абу-Сахий» опровергают избирательное отношение к ним.

«Абу-Сахий»… где я это слышал?

Эта компания упомянута в журналистском расследовании о выводе из Кыргызстана более 700 миллионов долларов — ее репутация неоднозначна не только в Кыргызстане, но и в других странах.

Информатор расследователей, убитый в ноябре 2019 года Айеркен Саймаити, рассказал, что эти 700 миллионов долларов (позднее Финпол сообщил, что на самом деле вывели 900 миллионов) принадлежали не ему — это была прибыль компании «Абу-Сахий», принадлежащей влиятельному бизнесмену Хабибуле Абдукадыру.

Саймаити работал на Абдукадыра и налаживал вывоз денег, в том числе с неуплаченных таможенных пошлин, из Кыргызстана.

В январе 2020 года в Узбекистане спецслужбы проводили проверки на рынке «Абу Сахий» — он тоже связан с контрабандой, выводом денег и Хабибулой Абдукадыром.

По словам Саймаити, грузовики компании «Абу-Сахий» со всевозможным товаром пересекали границу между Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая и Кыргызстаном и направлялись в Ташкент и далее в другие регионы.

Взятка за каждый грузовик, который чиновники нелегально пропускали через таможню, составляла от 4,6 тысячи до 5 тысяч долларов.

Значительную часть товара разгружали в Кашгар-Кыштаке, на узбекской границе. Затем многие машины порожняком въезжали в Узбекистан по транзитным документам, а оставленный ими товар теперь можно было продать в Кыргызстане или отправить в Россию и Казахстан под видом кыргызских. Часть товаров оставляли на рынке Абу-Сахий.

Эта схема позволяла избежать сборов, предусмотренных Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Кто такой Абдукадыр?

Абдукадыр на инаугурации Жээнбекова.

Абдукадыр родился в Китае, но не позднее ноября 2011 года получил казахстанский паспорт, а в 2012 году — вид на жительство в ОАЭ.

Он, его семья и его компании тесно связаны с кыргызскими чиновниками и политиками. Он знаком с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и с президентом Сооронбаем Жээнбековым, а с семьей Матраимовых, влиятельным кыргызским кланом, у Абдукадыра есть общий бизнес.

Его компании «АКА» участвовали в разных кыргызских тендерах и через них Абдукадыр связан с влиятельными кыргызскими чиновниками.

Узнать подробнее, как клан Абдукадыр наладил провоз контрабанды через Кыргызстан, а также об имуществе, которое семья бизнесмена смогла приобрести за счет вывезенных из Центрельной Азии денег: