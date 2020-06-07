Обновлено в 14:30.

Сначала, 6 июня, джип врезался в будку парковки у высоток на аллее «Променад» в центре Бишкека, у пересечения Тоголок Молдо и Киевской. Будка сложилась почти на двое, после чего джип отъехал, водитель вышел и напал на охранника, стоявшего у банковского терминала, возле кафе «Бублик».

После мужчина скрылся с места происшествия. Автомобиль пытались остановить инспекторы, но водитель не подчинился требованиям. Милиция преследовала автомобиль нарушителя до Кемина.

«Инспектора Кеминского района прапорщик М.Д.Абдиев и прапорщик милиции А.Н.Абдрахманов на патрульной автомашине «Лада Приора» присоединились к преследованию, и также несколько раз через громкоговоритель попытались остановить «Тойоту». Водитель не реагировал, после чего инспектора использовали табельное оружие: произвели выстрелы в воздух, а затем по задним колёсам авто», — сообщили в УОБДД.

Когда автомобиль остановили, за рулем сидел мужчина 1990 года рождения в нетрезвом состоянии, также в машине нашли газовый пистолет, два патрона и нож. Автомобиль водворили на штраф-стонку, начато следствие.

Мужчину обвиняют в хулиганстве, его водворили в ИВС. Охранник, которого пытался избить мужчина в алкогольном опьянении, написал заявление.