На заседании республиканского штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьер Боронов сказал, что его тревожит статистика по зараженным в Бишкеке — она не снижается.

«Санитарные правила соблюдаются плохо. Все это может привести к рассмотрению вопроса о введении дополнительных мер безопасности или их ужесточении», — сказал он.

Минздрав сообщил о случаях самообращения после массовых мероприятий.

«Появляются случаи самообращений граждан после участия в различных семейных, традиционных мероприятиях. Несмотря на имеющийся запрет проведения, рекомендации, граждане игнорируют и продолжают собираться в большом количестве, в итоге заражаются в ходе тоев, похорон», — сообщил Минздрав.

Некоторые из подобных случаев уже просочились в СМИ — например, про кыргызстанца с COVID-19, который провел на Иссык-Куле жентек-той. Чаще сообщают о похоронах, после которых у гостей обнаружили коронавирус.

Подобные случаи уже несколько раз освещались журналистами за три месяца пандемии. Кроме того сами крупные чиновники не раз нарушали правила и приходили на похороны — в том числе умерших от коронавируса. Например, глава Минздрава посещал похороны экс-спикера парламента Мукаша Чолпонбаева, скончавшегося недавно.

Правительство в лице вице-премьера Кубатбека Боронова, который по сути сейчас исполняет обязанности премьера, заговорило о контроле. Боронов призвал местные власти провести соответствующую работу с гражданами, чтобы они не проводили массовые тои и похороны. Он сказал, что нужно «контролировать этот вопрос».