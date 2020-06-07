Посольство Кыргызстана в России сообщила, что из Москвы 7 июня вылетел чартер в Бишкек с 402 пассажирами.

На борту 393 кыргызстанца и девять россиян. Среди кыргызстанцев 176 беременных женщин, 86 матерей с детьми дошкольного возраста, 34 тяжелобольных с сопровождающими, 25 людей пожилого возраста, 34 женщины из хостелов, а также восемь человек, которые летят на похороны.

«Рабочей группой, в составе которой работают трое врачей были проверены все справки больных, для достоверности был сделан обзвон в соответствующие медицинские клиники, в которых зарегистрированы и получены заключения УЗИ рожениц. В результате проверки врачами справок, медицинских заключений и УЗИ, предоставленных больными и беременными из-за наличия различных патологий и противопоказаний к рейсу были не допущены 25 человек», — сообщает посольство.

На родину хотят вернуться более пяти тысяч человек — столько обращений получило посольство.

«К сожалению, физически невозможно в одночасье отправить всех желающих, поэтому просим набраться терпения», — сообщает посольство.