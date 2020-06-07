Директор радио Next FM Айбек Турдалиев сообщил о поджоге офиса «3 канала» в Таласе. Он сказал, что в офис бросили бутылку с зажигательной смесью — эту информацию подтвердили и в милиции.

Турдалиев считает, что офис разгромили за критику власти. На вопрос о возможной причине поджога он написал «предупреждение, чтобы не критиковали власть».

«Я думаю, это было сделано специально, так как неизвестные разбили окно и кинули бутылку с зажигательной смесью. С чем это связано, не знаю. Мы ни с кем особо не конфликтовали», — сказала «Азаттыку» руководительница канала Жаннат Токтосунова.

«На место происшествия утром выезжала следственно-оперативная группа, провела следственное мероприятия, зарегистрировала факт в ЕРПП», — сказали нам в милиции Таласа. Они подтвердили версию о поджоге.